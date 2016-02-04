李亚到偃师暗访督导脱贫攻坚、基层党组织建设等工作

昨日上午，市委书记李亚不打招呼、轻车简从、直奔一线，来到偃师市部分乡镇暗访督导脱贫攻坚、基层党组织建设等工作。

昨日上午，市委书记李亚不打招呼、轻车简从、直奔一线，来到偃师市部分乡镇暗访督导脱贫攻坚、基层党组织建设等工作。

冒着沥沥春雨，李亚一大早就从市区出发，驱车直奔偃师市缑氏镇刘庄村。抵达刘庄村后，李亚随机来到贫困户任建召家中。在院内张贴的贫困户帮扶明白栏前，李亚逐项查看上面记载的帮扶情况。“家里有几亩地？帮扶责任人今年来过几次？平时家庭收入主要靠啥？下一步有啥打算？”李亚与在家忙活的任建召爱人攀谈起来。“虽然你们脱贫了，但是巩固脱贫成效的任务还很重。”李亚叮嘱他们找准致富门路，让今后的日子越过越好。在贫困户刘篇家中，李亚院里屋内看了个遍，并仔细询问他的家庭收入、享受低保、困难帮扶等情况。刘篇说，自己双腿行动不便，最大愿望就是找份稳定工作。“请你放心，党委、政府一定会帮你！”李亚叮嘱随行人员尽快对接落实帮扶措施。“有了工作，靠自己双手勤劳致富，然后再娶个媳妇，家庭就更美满了。”李亚的一番话，让刘篇信心满满。

在府店镇夹沟村，李亚随机来到贫困户乔知杰家中，详细询问其家庭生活、医疗救助等情况。老人说，自己脱贫后，各级党委、政府部门还经常派人来家里看望走访，还能享受到不少帮扶政策，自己很感动也非常满意，现在党中央的政策真是好！听了老人的话，李亚很欣慰。他拉着老人的手说，习近平总书记非常关心困难群众的生产生活情况，要求各级党政干部特别是一把手必须亲力亲为抓脱贫攻坚，确保脱贫路上不漏一户、不落一人。我们要牢记党的恩情，永远听党话，紧跟核心走，致富奔小康。

李亚还来到刘庄村、夹沟村党群服务中心，详细了解脱贫攻坚、基层党组织建设、村“两委”换届选举、集体经济发展、扫黑除恶专项斗争等情况。在与刘庄村党支部书记张世文、夹沟村党支部书记苏海龙交谈时，李亚希望他们牢记入党誓词，不忘入党初心，切实履行好党支部书记职责，办实事、讲信誉、能吃亏、讲公道，把党的声音和总书记的关怀传递给人民群众，进一步激发人民群众对总书记、对党中央的深厚感情，在党心民心交融中团结带领人民群众紧跟党走、紧跟总书记走。

李亚在调研中强调，要深化“一转三推进”工作，各级领导干部都要切实转变作风，让干部沉下去，让工作实起来，让群众真满意；要压实责任、细化节点，确保完成今年脱贫攻坚任务，不断提升群众获得感；要坚持问题导向、精准施策，巩固脱贫攻坚成效，避免出现返贫现象；要坚持脱贫攻坚与乡村振兴相结合，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，实现农业强、农村美、农民富；要大力发展村集体经济，为村民多办实事、办好事；要搞好群众性精神文明创建活动，大力弘扬好家风，让农村充满向上向善的正能量。李亚还实地了解刘庄村、夹沟村驻村第一书记工作情况，对大家的辛勤付出表示感谢，希望大家扎根基层，履职尽责，在脱贫攻坚主战场上建功立业。

针对沿途看到的脏、乱、差等现象，李亚要求偃师市严格落实市委提出的交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、城乡建设“治违”、公共服务“治差”的具体要求，切实提升好镇容镇貌、村容村貌。（洛阳日报记者 李江涛）

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