赏石文化艺术展引客20余万人次

10日，为期10天的2018中国洛阳赏石文化艺术展暨交易会在南关公园落幕，共吸引游客20余万人次。

10日，为期10天的2018中国洛阳赏石文化艺术展暨交易会在南关公园落幕，共吸引游客20余万人次。 10日，为期10天的2018中国洛阳赏石文化艺术展暨交易会在南关公园落幕，共吸引游客20余万人次。 本次赏石文化艺术展由中国观赏石协会主办，来自国内及新加坡、马来西亚、韩国等国家的10万多方奇石悉数亮相，包括黄河石、长江石、冰彩玛瑙、陈炉石、潦河石等百余种。经专家现场审定，共在参展观赏石中评选出特等奖5方、金奖53方、银奖138方。 市赏石协会相关负责人介绍，本次赏石文化艺术展展出规模大、参展石商多、品质较高。短短10天内，现场交易活跃，尤其是灵璧石、三峡石、阿拉善戈壁玛瑙等奇石热销。 2013年我市荣获“中国观赏石之城”“中国赏石文化之都”称号，深厚的赏石文化促进我市赏石经济不断发展，近年更是通过举办展会、交易会等形式，吸引全国各地乃至国外石商关注洛阳。（洛阳日报记者 赵佳）