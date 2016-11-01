坚定不移跟党走——一论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

4月8日至9日，省委书记王国生莅洛调研，指出要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。

伟大的事业需要伟大的政党，伟大的政党成就伟大的事业。

4月8日至9日，省委书记王国生莅洛调研，指出要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。11日，市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议时指出，王国生书记在洛调研期间，风尘仆仆、行程满满，向干部群众传播党的声音、传递党的关怀、宣传党的功绩，激发干部群众对习近平总书记、对党中央的深厚感情，引导干部群众坚定不移跟党走、跟总书记走，为全市广大党员干部作出了示范。

回望四年前那个春天，殷殷嘱托言犹在耳：“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦需要中原更加出彩”“希望河南围绕加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，着力打好‘四张牌’”“在拓展更大更广发展空间的同时，努力让人民过上更好生活”……习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，是做好河南工作的“总纲”；确保习近平总书记的殷殷嘱托和党中央决策部署在河南全面贯彻落实，是河南干部群众在新时代的“必答卷”。

党政军民学、东西南北中，党是领导一切的。洛阳解放70年来，每一步发展、每一份成就，都是在中国共产党的领导下取得的。特别是党的十八大以来，洛阳各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，是习近平总书记掌舵领航的结果，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果。