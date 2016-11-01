坚定不移跟党走——一论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

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4月8日至9日，省委书记王国生莅洛调研，指出要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。
伟大的事业需要伟大的政党，伟大的政党成就伟大的事业。
4月8日至9日，省委书记王国生莅洛调研，指出要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。11日，市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议时指出，王国生书记在洛调研期间，风尘仆仆、行程满满，向干部群众传播党的声音、传递党的关怀、宣传党的功绩，激发干部群众对习近平总书记、对党中央的深厚感情，引导干部群众坚定不移跟党走、跟总书记走，为全市广大党员干部作出了示范。
回望四年前那个春天，殷殷嘱托言犹在耳：“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦需要中原更加出彩”“希望河南围绕加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，着力打好‘四张牌’”“在拓展更大更广发展空间的同时，努力让人民过上更好生活”……习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，是做好河南工作的“总纲”；确保习近平总书记的殷殷嘱托和党中央决策部署在河南全面贯彻落实，是河南干部群众在新时代的“必答卷”。
党政军民学、东西南北中，党是领导一切的。洛阳解放70年来，每一步发展、每一份成就，都是在中国共产党的领导下取得的。特别是党的十八大以来，洛阳各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，是习近平总书记掌舵领航的结果，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果。
“知其所来、识其所在，才能明其将往。”习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，是我们做好工作的科学指南和根本遵循，饱含着殷切期望和亲切关怀，是统揽全局的总纲、贯穿全局的主线，是我们最宝贵的精神财富和最深厚的力量源泉，始终指引和激励着我们砥砺奋进。总书记的重要讲话和指示精神滋润着710万河洛儿女，根植于广袤的河洛大地，必将“落地生根”，必能“开花结果”！
心向党中央，紧跟核心走。站在新的历史起点上，我们要一以贯之地把深入学习贯彻总书记重要讲话和指示精神作为重大政治任务，作为坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的实际行动，作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要要求，真正内化于心、外践于行，努力把各项工作做得更好——
始终牢记总书记关于让中原更加出彩的殷切期望，站位全局、主动担当，加快建设副中心、打造全省增长极；始终牢记总书记关于打好“四张牌”的重要要求，真抓实做、善作善成，努力建设现代化经济体系、推动高质量发展；始终牢记总书记关于让人民过上更好生活的郑重嘱托，尽力而为、量力而行，不断提升全市人民获得感；始终牢记总书记关于全面从严治党的悉心指导，扭住重点、持续发力，深入推进党的建设新的伟大工程；始终牢记总书记关于学习弘扬焦裕禄精神的谆谆教诲，见贤思齐、身体力行，切实当好新时代的答卷人。
“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿。”高举旗帜，牢记嘱托，在党心民心交融中，带领广大干部群众坚定不移跟党走、跟总书记走，我们一定能创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！（洛 平）