“天下无双品 人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将于19日开展

作为此次牡丹文化节的重要活动之一，“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将于19日开展，并向公众免费开放，届时您可一览这些与牡丹结缘的故宫珍宝。

本报讯“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”随着盛花期的到来，各色娇艳的牡丹让市民和游客如痴如醉，可您见过盛开在文物上的牡丹吗？昨日，《洛阳晚报》记者从洛阳博物馆获悉，作为此次牡丹文化节的重要活动之一，“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将于19日开展，并向公众免费开放，届时您可一览这些与牡丹结缘的故宫珍宝。

洛阳博物馆相关负责人介绍，目前展品已安全运抵该馆，故宫博物院布展组也一同来洛进行布展前的专业指导，正按计划有序推进布展工作。

记者了解到，该展览曾于2016年4月在故宫博物院举行，一度引发热潮，当时展览的大部分展品这次也来到了洛阳。此次展示的故宫博物院藏各类牡丹题材文物，涵盖瓷器、漆器、竹雕、玉器、丝织品等108件(套)。牡丹题材的文物与活色生香的牡丹相得益彰，将带大家领略古今牡丹的文化意趣。（洛阳晚报记者 潘立阁）