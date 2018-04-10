洛阳市划定轨道交通保护区范围

近日，我市出台《洛阳市加强轨道交通规划建设与安全保护区管理办法》(以下简称《办法》)，在轨道交通周边划定控制保护区和特别保护区，为轨道交通的建设和运营提供安全保护。

近日，我市出台《洛阳市加强轨道交通规划建设与安全保护区管理办法》(以下简称《办法》)，在轨道交通周边划定控制保护区和特别保护区，为轨道交通的建设和运营提供安全保护。

市轨道公司相关负责人表示，近年，全国各地轨道交通在建设与运营中，隧道在其他施工单位勘察、施工时被击穿的案例时有发生，影响建设，危及乘客安全。按照2018年3月7日国务院发布的《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》，我市借鉴国内其他城市关于轨道交通规划、建设及运营的经验，研究出台了《办法》，于3月27日起施行，有效期为3年。

●控制保护区与特别保护区的范围

地下车站和隧道结构外边线外侧50米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

地面和高架车站及线路轨道结构外边线外侧30米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

出入口、风亭(井)、冷却塔及其他空调室外机、控制中心、变电站等建(构)筑物结构外边和场地用地范围外侧10米内为控制保护区，5米内为特别保护区；

轨道交通过河、湖隧道外边线两侧各100米内为控制保护区，50米内为特别保护区。

●控制保护区内，这些活动受限制

修建、改建、扩建或者拆卸建(构)筑物；

从事基坑开挖、降水、取土、地面堆载、桩基础、锚杆、顶进、勘察、钻探等施工；

修建塘堰、开挖河道水渠、采石、挖砂、打井取水；

在过河、湖隧道段从事疏浚施工、采石挖砂等施工；

开挖、埋设管线或者设置跨线等；

大面积增加或者减少荷载其他可能等影响轨道交通设施安全的活动；

其他影响轨道交通结构稳定和运营安全的。

《办法》规定，在控制保护区内从事上述活动的，市城乡规划行政主管部门在办理建设项目审批、市住房和城乡建设行政主管部门在核发施工许可证时，应当书面征求轨道交通建设管理机构的意见；建设单位在组织项目竣工验收时，应邀请轨道交通建设管理机构参加；建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订专项施工方案和安全保护方案，确保轨道交通结构稳定和运营安全，方案讨论时应邀请轨道交通建设管理机构参加。

●特别保护区内，不得从事任何项目建设活动

《办法》规定，在特别保护区内，不得从事任何项目的建设活动，如确需实施市政(含通信基础设施)、园林、环卫、人防等公共建筑及对现有建(构)筑物进行改建、扩建建设工程的，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订相应的设计方案、施工和安全保护方案。方案论证时应邀请轨道交通建设管理机构参加。在项目实施过程中，建设单位应邀请轨道交通建设管理机构参与。

●轨道交通保护立法已被纳入日程

《办法》还规定，在轨道交通建设过程中，有使用地下、地上空间，出入口、风亭(井)、冷却塔及其他空调室外机等设施与周边已有建(构)筑物结合建设，迁移管线(含通信基础设施)等施工需要时，沿线建(构)筑物、管线产权单位应大力支持、积极配合。

该负责人说，对轨道交通建设划定安全保护区，在我市城市建设领域尚属首次。《办法》实施后，除规划、住建、国土等部门将对受限制、禁止的行为进行规范控制外，市轨道公司还将组建专门的巡查保护部门，对轨道交通施工、运营进行监督保护。

据悉，我市已经将轨道交通保护立法纳入日程，计划今年完成立法前期工作的调研及筹备。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 马毓鋆）