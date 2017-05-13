洛阳珠江路地下停车场将于年底建成投用

11日，珠江路与辽宁路交叉口正式封闭，记者了解到，这里将建一个大型停车场，明年如果您再去万达广场逛街，停车将更方便。

11日，珠江路与辽宁路交叉口正式封闭，记者了解到，这里将建一个大型停车场，明年如果您再去万达广场逛街，停车将更方便。

今年我市重点民生实事工作方案提出，将新建升龙城地下停车场、珠江路地下停车场、纱厂南路停车场等6个停车场。已正式开建的珠江路地下停车场，将于年底建成投用，能为市民提供155个车位。

工程

水电气等先期施工，不影响周边居民生活

昨日，记者在施工现场看到，珠江路与辽宁路交叉口已经完成环形封闭，其中珠江路封闭约170米长，西侧保通路已全面开放使用。

市人防办有关负责人介绍，此次施工将采取大开挖的方式，分两个阶段施工。

第一阶段将对珠江路主车道深挖8.5米，在开挖前，水电气等配套管网施工将先期开展改线施工，以确保施工不影响周边居民生活。待地下施工完成后，将恢复路面通行，主车道放行后，再对现保通路区域进行封闭施工，修建出入口等停车场附属设施。

珠江路主车道封闭施工预计持续至7月底，整体施工预计持续至年底。

设计

共有155个车位

按照设计，珠江路停车场共提供地下车位155个，整体停车区沿珠江路设置，共设2个车行出入口和3个人行出入口。

其中，车行出入口分别位于珠江路西和辽宁路南，也就是说，未来您如果想出入停车场，要沿辽宁路由西向东行驶进入停车场，驶出停车场则需要从珠江路驶出后直接向南行驶。

人行通道全部分布在珠江路西侧。

通行

机动车需绕行，非机动车可正常通过

目前，由于珠江路与辽宁路交叉口已封闭，通行该区域的车辆需绕道行驶。记者昨日前去体验，为您整理了一个详细的绕行方案。

●机动车

从辽宁路由东向西行驶：可沿黄河路—九都路或黄河路—延安路绕行；

从辽宁路由西向东行驶：拟经珠江路左转向北的车辆，可沿丽新路—延安路绕行；拟经珠江路右转的车辆，可借助珠江路西侧的保通路通行；

从珠江路由南向北行驶：直行车辆，可直接借助西侧保通路通行；拟经辽宁路右拐向东的车辆，可沿九都路—黄河路绕行；拟经辽宁路左拐向西的车辆，可沿九都路—丽新路绕行。

从珠江路由北向南行驶：直行或经辽宁路右转的车辆，可直接从保通路通行；拟经辽宁路左转向东的车辆，可沿珠江路—吉林路—黄河路绕行。

●非机动车

除了珠江路西侧的保通路，珠江路东侧人行道也保留有4米宽的非机动车保通路，珠江路与辽宁路交叉口东北角则可借道该处的加油站通行。也就是说从各个方向来的非机动车可正常在该路口通行，只不过直行车辆需要绕封闭围挡区通行。

●万达停车场车辆

由于封闭围挡区向北至万达北街口，该街为万达停车场的一个出口，封闭施工后该出口通过条件受限，市民可选择从丽新路上的出口驶出。为加大该出口的车辆通过率，原丽新路出口的非机动车停车区已暂停使用，为机动车驶出提供了充足空间。（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员 赵旋）