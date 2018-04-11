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洛阳一女子捡万元现金拒归还 民警劝她迷途知返
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-13 08:32

　　昨日，记者从安乐派出所得知一件事儿：市民许先生边打电话边上楼，夹在腋下的1万元现金掉地上却浑然不知，这笔钱被一名女子捡走，对方起初不承认捡钱，后经民警做工作，她最终将这笔钱归还给许先生。

　　11日9时许，安乐派出所巡逻队队员徐俊豪接到报警，在滨河南路与龙门大道交叉口附近一小区，居民许先生丢失1万元现金。徐俊豪与同事见到许先生时，他正在小区监控室调取监控。许先生一脸着急地说，他刚从银行取出1万元，回到小区准备上楼时，接到一个电话，他就边打电话边上楼，把那沓钱夹在左腋下。

　　到家过了一会儿后，许先生才发现那笔钱不见了，下楼寻找无果。“许先生所住楼下恰好有监控。”徐俊豪说，他们调取监控发现，许先生上楼时，腋下的钱滑落下来，之后又有人上下楼，其中一名下楼女子引起大家注意，对方走到楼下时有明显弯腰停顿的动作。

　　经多方打听，有人认出监控中的女子姓张，住对面小区。徐俊豪等人找上门时，张某正准备出门。起初，张某不承认捡钱，后经徐俊豪做工作，张某最终承认，并将钱归还给许先生。

　　徐俊豪提醒市民，捡钱拒不归还属一般侵占，是要承担法律责任的。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：崔利利]
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