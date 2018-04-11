洛阳女子遭遇诈骗轻信假警察 真警察来电她却拒接

昨日，宜阳县的吴女士给记者打来电话：我接到一个电话，跟对方聊了俩小时，要不是民警及时出手，我差点把银行卡上的钱转给骗子了，感谢咱洛阳民警。

绘图雅琦

昨日，宜阳县的吴女士给记者打来电话：我接到一个电话，跟对方聊了俩小时，要不是民警及时出手，我差点把银行卡上的钱转给骗子了，感谢咱洛阳民警。

吴女士说，11日18时，她独自在家时，忽然接到一个北京号码来电。“一自称北京市延庆区公安局刑侦大队民警的男子说，有人盗用我身份证信息办了手机卡实施电信诈骗，让我及时报警。”吴女士说，那名男子随后在电话中帮她报警，“接警的‘民警’支招，让我尽快把账户中的钱先转到警方指定账户，以防被冻结。”

“怎么会涉及诈骗啊？”吴女士跟对方电话里说了两个小时，她越听越害怕，甚至准备按对方建议把卡内存款转到所谓的安全账户上，通话期间，她还按照对方指令，拒接了所有陌生来电。

直到21时许，吴女士的爱人赶回家制止了她。“咱洛阳民警监测到诈骗电话，随即跟我爱人取得联系。”吴女士说，随后，她才意识到一直被骗子蒙蔽，拒接的多个陌生来电是咱洛阳民警打来的。（洛阳晚报首席记者 王博东）