洛阳天气：今日小雨转阴 最高气温13℃

今天全区小雨转阴天，西北风3级到4级，气温8℃到13℃；明天阴天到多云，西北风4级左右，气温8℃到18℃。

昨天，一场春雨如约而至。网友@磊磊小丫头发微博描述这场雨：“上午、下午都下得挺大，牡丹开得还好。”在“晚报天气与服务”QQ群里，不少群成员相约去公园里拍雨中的牡丹。

小记提醒您，昨天的雨还会延续到今天，雨伞可别急着收起来。市气象台预计，今天全区小雨转阴天，西北风3级到4级，气温8℃到13℃；明天阴天到多云，西北风4级左右，气温8℃到18℃。

昨日8时，中央气象台发布“每日天气提示”称，未来3天，受冷空气影响，我国大部分地区将出现大风降温，气温先后下降4℃到8℃，局地降温10℃以上。同时，中东部自西向东将有大范围降雨，黄淮西部、西南地区东部、江南大部、华南北部等地将有中到大雨，局地暴雨。

今天，中东部降雨仍较强，湖南东部、江西北部、浙江西南部、广西北部、福建西北部等地局地有暴雨。明天，雨势将明显减弱。

气象专家提醒，近期我国大部分地区气温起伏较大，忽冷忽热，公众要及时收听收看天气预报，合理调整着装。

昨天，我省大范围降雨展开，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。冷空气发力，大风、降温再来“报到”。郑州大学一名在校生说，学校昨天开运动会，他感觉如果把会场的几个大门关上，大家能在操场泡澡了。

明天这次降水将宣告结束，双休日不会再“泡汤”。需要注意的是，我市将再迎来4级左右的西北风，体感较冷，请您外出时记得多穿衣，注意保暖。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）