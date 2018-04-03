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今年如何推动大数据与制造业融合发展？洛阳有这些计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-12 18:28
洛阳市工信委副主任鲁俊生

　　今日上午，第二届洛阳大数据高峰论坛在洛龙区举行，主题为“数据驱动，智造转型”。在论坛上，洛阳该如何推动和加快互联网大数据与制造业融合发展成为热门话题之一。对此，市工信委副主任鲁俊生透露，今年，我市将采取一系列“动作”，谋取更大突破。

　　“去年，我市在推动互联网大数据与制造业融合发展上取得了一定成效，今年还将有更大突破。”鲁俊生透露，今年我市将推动一拖农用机械、矿山机械、有色金属、轴承、耐火材料等相关优势产业发展，在这些产业打造大数据和云服务平台；争取国家和省级的一些创新服务平台，争取把这些平台做成行业的龙头平台，把全国相关行业的数据都能够汇聚起来，并提供服务。

　　同时，在大数据与工业融合的基础设施方面，他介绍，今年我市将大力推动工业互联网建设。目前，我市正在建设工业互联网标识解析体系，同时已经获批并且成功建设了国际互联网通信专用通道，还有中原大数据研究院、洛阳大数据产业园的建设都在大力推进中。下一步，我市还将继续和腾讯、阿里、华为等相关云服务大数据提供商进行洽谈合作。

　　此外，在此次论坛上，洛阳市大数据产业联盟正式成立，这对我市大数据产业发展有何意义？

　　“目前洛阳大数据产业发展已经取得了一定成就，但还需要大家联合起来共同发展。”鲁俊生认为，洛阳市大数据产业联盟的成立意义，主要体现在三个方面：

　　搭建了企业和政府、顶层设计和企业实践的沟通平台，让政府能够通过联盟，更多的了解企业对于大数据相关产业链的需求，以此来制定更好的政策，能产生更好的互动；

　　加深大数据相关行业、企业之间的交流，促进我市大数据不同产业链条上企业之间进行深入合作；

　　推动大数据相关行业、企业形成合力，不只在洛阳发展大数据，还能走出洛阳，寻找更广阔的发展先机。(记者 郭瑛/文 徐文波/图)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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