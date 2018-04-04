大数据对洛阳人有何影响？中国科学院院士徐宗本这样说

大数据和人工智能该如何走进老百姓生活？洛阳传统工业该如何借助大数据转型升级？政府该如何支持大数据产业快速健康发展？在第二届洛阳大数据高峰论坛上，中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本，提出了以下建议：

大数据和人工智能该如何走进老百姓生活？洛阳传统工业该如何借助大数据转型升级？政府该如何支持大数据产业快速健康发展？在第二届洛阳大数据高峰论坛上，中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本，提出了以下建议：

洛阳传统工业该如何借助大数据转型升级？

洛阳是中国重要的老工业基地之一，与国内大多数老工业基地一样，洛阳如今也面临着转型发展的挑战。那么，洛阳众多的传统工业该如何借助大数据实现转型升级？

“洛阳有很好的工业基础，我相信每一个企业在生产过程中都积攒起了各种各样的数据，如果能把它们利用好，可能是转型发展中最重要的一个抓手，这就是我们所说的大数据推动大数据技术。”徐宗本说，传统企业转型升级主要是“转”，从过去以产品为中心转变到以服务为中心的理念上。大数据用于传统企业，可以积累各种各样的数据，帮助企业转变生产模式。

徐宗本说，尽管企业和企业、行业和行业不一样，需求也不一样，但是利用大数据却可以是公共的。例如，大数据可以改进或者提升我们的客户关系管理、对产品进行健康管理等。

大数据和人工智能该如何走进老百姓生活？

“大数据和人工智能在提高我们生活水平上，可以说是非常非常直接的。”徐宗本说，例如我们想知道哪家餐馆的东西好吃，从网上搜索就有相关推荐，这些推荐都不是随机出现的，而是后台对一些网友的评论进行了分析，才展现给我们的，而这种推荐系统的基本技术就是大数据技术。

大数据除了能够为生活带来便利，徐宗本认为，大数据最重要的是改变人们的思维，经常看看别人怎么做，这有益于文化素质的提高。

政府该如何支持大数据产业快速健康发展？

“每一个城市都有它自己的定位，都有他自己的独特性。”徐宗本说，洛阳是一座历史文化名城，历史积淀是很多城市所不具备的，在推动社会经济经济发展的步伐中，应该把这一优势利用好。

其次，洛阳在做大数据时要理清楚使用大数据需要解决哪些问题，也就是说要有清晰的规划。

他还建议政府出台一些政策，鼓励企业做大数据的积极性和主动性。(记者 郭瑛/文 徐文波/图)