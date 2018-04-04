中行洛阳分行为扶贫村建立的“扶贫爱心超市”开业

4月8日，中行洛阳分行为对口扶贫村建立的“扶贫爱心超市”在栾川县狮子庙镇王府沟村正式开业迎客。创新形式的“扶贫爱心超市”以对口贫困农户为服务对象，以“经营”大米、面粉、食用油等生活用品为主，贫困村民在爱心超市购物不用付款便可拿走货物。

4月8日，中行洛阳分行为对口扶贫村建立的“扶贫爱心超市”在栾川县狮子庙镇王府沟村正式开业迎客。创新形式的“扶贫爱心超市”以对口贫困农户为服务对象，以“经营”大米、面粉、食用油等生活用品为主，贫困村民在爱心超市购物不用付款便可拿走货物。“扶贫爱心超市”采取以贫困户劳动换取积分，积分换取爱心人士捐赠商品为经营模式，以此鼓励农户艰苦奋斗、自力更生，并号召更多的爱心人士参与到精准扶贫的伟大事业中。

目前中行洛阳分行爱心员工捐赠的第一批260余件货物已“上架待售”，精准扶贫攻坚工作正深入进行中。（郭列军）