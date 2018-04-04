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4月13日牡丹花情预报：市内牡丹观赏园整体进入盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2018-04-12 16:49

　　市内牡丹观赏园整体进入盛花期，国际牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种渐次开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　隋唐城遗址植物园：全园进入盛花期。园内约有600个品种16万株牡丹开放。其中，映红、圣代、墨润绝伦、春红娇艳等品种盛开；葛巾紫、似锦袍、夜光白、日月锦等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。

　　王城公园：全园进入盛花期。园内约有590个品种8万株牡丹开放。其中，花王、夜光白、首案红、八千代椿等品种盛开；花游、海黄、名望、七福神、气壮山河等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　国家牡丹园：全园进入盛花期。园内约有530个品种16万株牡丹开放。其中，太阳、姚黄、芳纪、豆蔻年华、紫香秀色等品种盛开；红玉、黑龙锦、胭脂点玉、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　中国国花园：全园进入盛花期。园内约有480个品种20万株牡丹开放。其中，姚黄、岛锦、冠世墨玉、贵妃插翠等品种盛开；圣代、海黄、长寿乐、白王狮子等品种初开。主要赏花点：国色广场、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　国际牡丹园：全园约有360个品种16万株牡丹开放。其中，芳纪、胡红、老君紫、珊瑚台、洛阳红等品种盛开；太阳、日向、旭港、紫红殿、楼兰美人等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

　　神州牡丹园：全园进入盛花期。园内约有240个品种13.5万株牡丹开放。其中，墨紫、萍实艳、蝴蝶报春、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区、四季展馆和千年花韵·天王台。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　天香牡丹园：全园进入盛花期。园内约有120个品种1.8万株牡丹开放。其中俊艳红、冰罩蓝玉等品种盛开；胡红、姚黄、金桂飘香等品种初开。

　　洛阳农博园：全园进入盛花期。园内约有63个品种2.9万株牡丹开放。其中，二乔、卷叶红、金桂飘香等品种盛开；岛锦、气壮山河、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。

　　西苑公园：晚开品种盛花期。园内约有90个品种5500株牡丹开放。其中，花王、海黄、夜光白、八千代椿、新七福神等品种盛开。

　　牡丹公园：晚开品种进入盛花期。园内约有80个品种5000株牡丹开放。其中，海黄、旭港等品种盛开。

　　郁金香牡丹园：全园进入盛花期。园内有14个品种约1.9万株牡丹开放。其中，彩绘、梨花粉、朱砂红等品种盛开；赵粉、二乔、洛阳红、乌龙捧盛、青龙卧墨池等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月12日
[ 责任编辑：席倩倩]
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