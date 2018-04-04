省十三运会青少年竞技组举重比赛结束 洛阳选手再获一金

10日晚，在周口市体育中心举行的河南省第十三届运动会青少年竞技组举重比赛上，洛阳举重队再创佳绩。在男子甲组77公斤级比赛中，洛阳选手何进豪一路过关斩将，以压倒性优势为洛阳代表团再添一金。

10日晚，在周口市体育中心举行的河南省第十三届运动会青少年竞技组举重比赛上，洛阳举重队再创佳绩。在男子甲组77公斤级比赛中，洛阳选手何进豪一路过关斩将，以压倒性优势为洛阳代表团再添一金。

1999年出生的何进豪身高1.8米，四肢修长，练习举重已有4年，在众多举重选手里面很是抢眼。

在当晚的比赛中，何进豪第一次抓举的重量就达到了100公斤，此后两次抓举，他又把成绩改写为125公斤，领先第二名选手45公斤。进入挺举环节，由于该组别其他选手早早完成了3次试举，整个赛场成了何进豪独自表演的舞台。他先是轻松举起了100公斤重的杠铃，此后又把重量加至150公斤，并在最后一次挺举中成功举起。最终他以总成绩275公斤、领先第二名92公斤的巨大优势摘得该项比赛金牌。

何进豪的教练莫军说，何进豪的身材体型比例比较科学，具有一定的先天优势，加之后天的刻苦训练，他才确立了在同龄选手中的优势地位。他此次的成绩，已经达到国家二级运动员水平，这在我国竞争极为激烈的举重项目上，比较难得。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）