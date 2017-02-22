洛阳市对招投标领域突出问题治理情况进行专项督查

记者昨日从市委巡察办获悉，根据市委安排，在去年全市招投标领域专项治理的基础上，结合巡察反馈问题的整改及以案促改落实等情况，市纪委、市委巡察办对招投标领域突出问题的治理情况进行专项督查。

记者昨日从市委巡察办获悉，根据市委安排，在去年全市招投标领域专项治理的基础上，结合巡察反馈问题的整改及以案促改落实等情况，市纪委、市委巡察办对招投标领域突出问题的治理情况进行专项督查。

4月起，市纪委、市委巡察办抽调工作人员组成督查组，将对市住建委、市财政局、市公共交易资源中心、市交通运输局、市水务局、市城市管理局等单位招投标领域专项治理及落实巡察反馈问题整改情况进行专项检查督办，相关单位还将按要求对招投标领域突出问题治理及巡察反馈落实情况向社会公开。

市委巡察办相关负责人介绍，此次督查有五个方面的重点：一是深入检查。对去年全市招投标领域专项治理、巡察反馈问题整改情况及以案促改情况进行督查，进一步查找问题、压实责任。二是严格落实招标投标法。督促相关单位对落实招标投标法等法律法规情况进行自查，清理招投标领域存在的“土政策”“潜规则”。三是对招投标领域主体行为进行规范。通过专项督查，督促有关部门规范业主单位、评审专家、代理机构、投标单位等的行为，主要是严格纪律规矩要求，建立惩处机制，明确处罚办法。四是细化招投标工作流程。督促有关部门严格规范招投标工作流程，排查各个环节的廉政风险点，加强风险防控。五是对突出问题进行治理。通过查处、曝光一批典型案例，进一步压实责任、形成震慑。

此次专项督查共分“调研准备、安排部署、自查自纠、集中督查与综合治理、总结报告”五个阶段。督查期间，市纪委将严查发现的有关问题线索，曝光违纪违法典型案例，督促有关单位以案促改做好相关工作。专项督查工作结束后，市纪委、市委巡察办将写出专题报告向市委汇报。

据了解，自4月3日起，督查组已展开对市住建委的专项督查。督查组在了解相关情况后指出，在去年市委巡察反馈后，市住建委做了一些整改工作，但还存在不深入、不系统、不到位等问题，在查找原因、制定措施、追究责任等方面还浮在面上，责任压得不实。督查组强调，市住建委党组要牢固树立“四个意识”，切实按照市委巡察反馈的意见，突出问题导向，清理“土政策”、清除“潜规则”，细化招投标流程，规范招投标领域主体行为。同时，要围绕招投标各个环节可能出现的廉政风险点，加强管控，切实整改落实到位，确保招投标工作在住建系统健康有序运行。

市住建委负责同志表示，将进一步提高政治站位，把思想认识统一到市委的要求上来，进一步压实整改主体责任，深入查找存在问题，切实抓好整改任务落实，尤其要深刻剖析住建系统发生的典型案例，举一反三、以案促改，把原因分析透，把措施制定实，全面促进住建工作健康顺利发展。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 赵四方)

延伸阅读

金钱的俘虏

——徐利杰受贿案警示录

徐利杰，男，1962年1月出生，汉族，硕士研究生毕业，中共党员，原任洛阳市建设工程项目招标投标管理办公室副主任、主任。2000年至2017年，其利用职务上的便利，多次单独收受财物共计人民币1843256.9元，多次与其妻谷某共同收受财物共计人民币162587.1元，另有多达600万元的巨额财产不能说明来源。2017年12月，徐利杰犯受贿罪，被洛龙区人民法院依法判处有期徒刑7年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑6年，数罪并罚，决定执行有期徒刑11年，并处罚金人民币80万元；受贿犯罪所得及来源不明财产予以追缴。其妻谷某犯受贿罪，因有自首等情节，免予刑事处罚。

案件警示：

这是一起利用手中权力干扰、破坏工程建设领域招投标秩序的典型案例。古人云：“君子爱财，取之有道”。徐利杰案件的发生，个人是主要原因。但是，从另一个方面也折射出其所在单位党组织在干部管理上存在失之于宽、失之于软等问题；同时，平常工作上制度不健全、规定不落实、风险防控不到位等，也给其违纪违法提供了可乘之机。

本案中，徐利杰之所以敢以身试法，主要在于其权力观、地位观、利益观发生了扭曲，法纪观念淡薄，侥幸心理作祟，拜金主义滋生，觉得吃一点、拿一点不是什么大事，不至于栽跟头，最终成了金钱的俘虏，走上了犯罪道路，受到了查处。徐利杰违法犯罪行为，既损害了党的形象、破坏了住建系统的声誉，个人也付出了沉痛代价。

“祸患常积于忽微”。党员干部要管得住小节，正确处理人际关系，坚决抵制不正之风，对权力要有敬畏之心。要把权力作为一种责任、一种约束，将其用在为群众办实事上。案发单位要以案促改，切实找准症结、制定措施、扎实整改，防止类似问题重复发生。其他单位也应从中吸取教训，扎牢制度的笼子，亡羊补牢、堵塞漏洞。(三旺)