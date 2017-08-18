洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议

昨日，市十四届人大常委会召开第四十八次主任(扩大)会议。市人大常委会主任李少敏主持会议。

昨日，市十四届人大常委会召开第四十八次主任(扩大)会议。市人大常委会主任李少敏主持会议。

会议研究通过了市十四届人大常委会第三十九次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十四届人大常委会第三十九次会议于12日召开，会议建议议程主要有：审议关于提请废止《洛阳市建设项目审计条例》的议案；人事任免事项。会议听取并研究了上述有关事项。

会议还传达学习了全省人大预算联网监督工作会议精神，研究贯彻落实意见。会议指出，推进预算联网监督，是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是完善预算审查监督制度的有益探索，对于增强监督针对性和有效性具有重要意义。市人大常委会预算工委和有关部门要积极推进，深入开展调查研究，认真借鉴外地经验，加快我市预算联网监督系统建设，切实提升监督实效，更好发挥财政作用。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）