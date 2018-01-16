洛阳市城乡一体化示范区确定今年建设工作重点

完成通航产业园机场基本设施建设，打通16条“断头路”，新建5个小游园……日前召开的市城乡一体化示范区2018年建设工作会议透露，今年示范区一批重大产业项目和惠民利民工程将稳步推进。

完成通航产业园机场基本设施建设，打通16条“断头路”，新建5个小游园……日前召开的市城乡一体化示范区2018年建设工作会议透露，今年示范区一批重大产业项目和惠民利民工程将稳步推进。 完成通航产业园机场基本设施建设，打通16条“断头路”，新建5个小游园……日前召开的市城乡一体化示范区2018年建设工作会议透露，今年示范区一批重大产业项目和惠民利民工程将稳步推进。 ●加快推进产业项目 今年，示范区将力争中信重工节能环保产业园、烟厂易地技改一期、新松机器人、伊滨创新中心、中建材凯盛显示材料等在建项目竣工投用；开工建设中科信息产业园等重大项目；通航产业园年底前将完成机场基本设施建设和设备安装，具备试飞、校飞和竣工验收条件；抓好钢制家具产业转型升级；谋划建设佃庄食品工业园区。 ●开工建设科技馆 示范区将以高标准规划引领伊滨板块建设，在中轴带重点实施科技馆、会展中心等重大项目，年底前确保科技馆开工建设；在职业教育园区开工建设洛阳师范学院三期、洛阳职业技术学院新校区项目。 ●打通16条“断头路” 示范区今年将加快建设兰台路、司马光路、光武大道、玉泉街等“四横六纵”骨干路网，打通新源路、白塔路、孔明街、王府路等16条“断头路”。 此外，示范区将积极推进外联内通道路建设，向西谋划玄奘路与南环路的连接；向北打通光武大道伊河以北段，实现与古城东路、中州东路的连接；完成汉魏大道北引线工程；向南推动二广高速东辅道向伊川延伸；向东完成开元大道延伸加宽工程。 ●伊滨一中年底前投用 根据计划，年底前，伊滨一中、2号小区小学将投用，伊滨一实小、伊滨二实小、5号小区第二幼儿园、8号小区幼儿园等项目竣工，4号、5号、8号小区小学室外工程完工。 此外，示范区将确保市第一中医院伊滨医院开工建设，力争市第一人民医院伊滨医院开工建设，新建公厕15座、垃圾中转站2座，4号消防站投入使用。 ●新建5个小游园 示范区将重点实施中央景观带、高铁生态廊道、核心建设区、二广高速沿线等区域绿化工程，全面完成吉庆路、伊滨路、提驾庄街等30条市政道路绿化工程；开工建设中轴线水系工程；全面完成伊河、洛河伊滨段治理工程，重点实施伊河上游提升改造、伊河下游生态湿地建设等工程；完成伊河沿岸西马、杨堂、后石罢、东马庄等村庄环境整治工程；加快推进伊东渠、万安山区域水系治理，完成伊南排涝渠雨污分流整改工作。 此外，示范区将新建5个小游园，重点实施伊水游园诸葛段、核心区三大绿地公园项目。(洛阳日报记者 郭秩铭)