洛阳开展专项督查 扎实推进扫黑除恶专项斗争

我市将派出6个督查组督查扫黑除恶专项斗争开展情况。这是记者从10日召开的市扫黑除恶专项斗争领导小组会议上获悉的。

我市将派出6个督查组督查扫黑除恶专项斗争开展情况。这是记者从10日召开的市扫黑除恶专项斗争领导小组会议上获悉的。

为扎实推进我市扫黑除恶专项斗争有序开展，切实掌握各地各有关单位在该项工作中存在的问题和不足，市委办公室近日印发通知，将派出6个督查组对全市扫黑除恶专项斗争开展情况进行专项督查。会议强调，督查组要提高政治站位，增强行动自觉，紧紧围绕各地各有关单位在该项工作中的机构成立及保障、畅通举报渠道、线索摸排核查、打击成效等情况，有针对性地进行明察暗访，坚持问题导向，突出关键少数，强化结果运用，严格责任追究，切实把扫黑除恶专项斗争引向深入。

市委常委、政法委书记尚英照等参加会议。(记者 申利超 通讯员 赵昱柱 柴项涛)