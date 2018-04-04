宽浅型水面定制化水草打捞船在洛阳首次“上岗”

最近，住新区的居民外出路过家门口水系时，有没有发现“染绿”水系的水草又来了？近日，我市气温持续走高，水草也迅速生长起来，不过大家不必担心，能快速清理水草的“新武器”来了。

水草打捞船在新区水系打捞水草

最近，住新区的居民外出路过家门口水系时，有没有发现“染绿”水系的水草又来了？近日，我市气温持续走高，水草也迅速生长起来，不过大家不必担心，能快速清理水草的“新武器”来了。

昨日，《洛阳晚报》记者从市新区水系管理处获悉，5艘宽浅型水面定制化水草打捞船首次“上岗”，对新区多条支渠水面进行清理。

现象：气温持续走高，水草疯长

昨日，记者在我市新区部分还未开始打捞水草的支渠水面看到，水面已被恼人的水草占领。

“染绿”水面的水草为何又来了？市新区水系管理处处长闫三红说，近日，我市气温持续走高，为水草的生长提供了温床，加之新区的支渠水面均为便于亲水和观景的宽浅型水面，水流速度较缓，易于水草的生长。

目前，新区政和路以南、开元大道以北、望春门街以东、龙门大道以西的一支渠，开元大道以南、展览路以北、望春门街以东、金城寨街以西的二支渠和牡丹大道沿线、望春门街以东、定鼎门街以西的三支渠都属于宽浅型水面。

闫三红说，河渠中水草疯长，其实并不会影响水质，相反还能净化水质，但是为了城中水系的“颜值”，目前他们正在积极打捞水草。

打捞：能“吃”水草的“新武器”来了

阵阵轰鸣声响过，水面上穿梭的水草打捞船，如同一个大型吸尘器，将水面的水草全部“吃”进“肚子”里。

昨日上午，在新区厚载门街开元大道至政和路段道路东侧的一支渠水面上，水草打捞工作正在火热进行。像这样根据水系特征量身定制的水草打捞船，市新区水系管理处此次一共购入了5艘。

这些长5米、宽2米的小型水草打捞船，前端是一个斜坡式的传送带，传送带最底端有两排锋利的金属“牙齿”，能将吸进来的水草迅速打碎，再由传送带运送至水草打捞船中部。

打捞时，船上最多需要四五名工作人员，其中一人坐在船尾，负责开船和掌握方向，其他人手持长耙站在船中部，不时将传送带运送上来的水草整齐地码在打捞船后部。

对比：打捞船打捞水草比人工快得多

您还有印象吗？在水草打捞船“上岗”前，新区支渠水面的水草大多采用人工打捞方式。

闫三红说，以一个长500米、宽11米的水面为例，若采用人工打捞方式，需20多人连续打捞3天，才能彻底将水面上的水草清理干净。若用这种水草打捞船，打捞时间顶多需要一天半，打捞速度能比人工快得多，而人员只需要原来的四分之一。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 李诚/文 记者 张怡熙/图）