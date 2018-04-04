让老年人的爱保持本真 晚年也是经营感情的黄金期

让老年人的爱保持本真，需要老年人多点儿“自私”心态，将生活、感情的重心多“偏”向老伴儿。

让老年人的爱保持本真，需要老年人多点儿“自私”心态，将生活、感情的重心多“偏”向老伴儿。

我市出境游数据显示，老年人占据出境游的比例非常大。

出门看世界，白首也精彩。如今，老有所乐已成人们共识，愿花钱买享受的老年人越来越多，不过，打造幸福晚年，老年人除了会玩，还要会爱。

别看是现代社会，很多人还认为爱情是年轻人的专属，“都老夫老妻了，就凑合着过日子吧，还说什么爱不爱的”。

与年轻人新鲜、热烈的爱相比，老年人的爱像温开水，虽然少了灼热、刺激，但经过时间、亲情的发酵，老年人的爱会像珍藏经年的美酒，滋味更浓，回味更醇。不过，让老年人的爱保持本真，需要老年人多点儿“自私”心态，将生活、感情的重心多“偏”向老伴儿。

近年来，黄昏恋已不再是热门话题，老年人离婚率的上升开始引起人们关注，这种现象虽然令家人难堪，但另一方面也说明更多老年人爱情意识的觉醒。从前忙工作、养孩子，很多夫妻无暇顾及感情，忙忙碌碌的日子也遮掩了夫妻间的不少矛盾，老了以后，天天脸对脸地生活，之前的矛盾加重，严重时分道扬镳在所难免。

对老年人来说，晚年时光应是经营感情的黄金期，关注对方内心需求，注重双方感情互动，能修复、提升感情。相伴一生，对彼此的生活习惯、兴趣爱好知根知底，老年人的爱情不仅是共同养家糊口，还要有相濡以沫的感情升华。

在这方面，有些老年人的做法值得学习。重温感情，老年夫妻不仅要吃住在一起，还要玩在一起。我市72岁的刘福曾老人年轻时爱耍，晚年他就带着老伴儿到处玩，在游山玩水中增进感情；升温爱情，老年人也要多说甜言蜜语。动听的情话不只是年轻人的专利，台湾老夫妇“老夏与脆鹅”曾因超甜的情话吸引、打动了许多网友。

我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。变老的是容颜，而不应该是爱情。老年人经营好爱情，既是创造幸福晚年，也是为年轻人带来爱的信心——教会人们用爱抵抗衰老与岁月。（新闻观察员 洛谭）