记者体验：网购不用填快递单号 商品退款快速到账

近日，不少想在淘宝上退货的市民发现，在选择退货方式时，可直接在页面上完成预约快递员及确定取件时间，这省去了填写快递公司名称和退货单号的步骤，货款退还也能快速到账。记者从市邮政管理局了解到，我市目前已有快递企业与淘宝签订了相关服务的合作协议，这种更为便利的网购退货服务已在我市落地，且今后会推广开来。

近日，不少想在淘宝上退货的市民发现，在选择退货方式时，可直接在页面上完成预约快递员及确定取件时间，这省去了填写快递公司名称和退货单号的步骤，货款退还也能快速到账。记者从市邮政管理局了解到，我市目前已有快递企业与淘宝签订了相关服务的合作协议，这种更为便利的网购退货服务已在我市落地，且今后会推广开来。

昨日，记者进行了体验。在选择退货商品后，记者点击“我要寄件(官方推荐寄件服务)”，弹出的页面显示“快递员上门取件”，且承诺2小时内取走退货包裹，并自动录入运单号。在取件时间选项一栏，消费者可选择三天内的取件时间，其中按照每两个小时为一区间，从9:00至19:00分出了5个时段，也就是说，消费者可按照自己的需要安排取件时间。记者选择13:00至15:00取件后，确认提交退货申请，并收到一个4位数的取件代码。

大约40分钟后，就有快递员上门取件，他在拿走退货商品的同时，核对了取件代码。“这是为了防止有人冒充快递员上门取件或者快递员拿错商品。”该快递员说，在他把取件代码输入随身电子设备后，记者随即在线支付了运费，支付完成后，商品退款很快到账。

市邮政管理局相关负责人说，这种在网购页面直接预约快递员、选择取件时间的服务，已于今年春节后在我市经过试运行后落地，这已成为我市快递服务业的发展趋势，今后将获更多推广。

天天快递洛阳负责人张先生透露，天天快递与淘宝菜鸟裹裹物流签订有合作协议，快递员按区域划分了责任范围，确保在顾客提交预约后，能够在两小时内完成上门取件。截至上月底，我市通过此种方式完成网购退货的有效单数达到2.8万单，预计在6月达到每天1500单，“这种方式的好处在于为顾客省去了传统退货流程中的电话预约快递员上门取件、填写退货单号等环节，更加方便了，而且顾客可以选择快递员的上门时间，慢必赔”。

记者留意到，用这种退货方式支付的运费数额，是根据发、收货地点由系统直接计算出的，比传统退货方式产生的运费高。对此，张先生表示，他们在后期将推出一系列运费优惠活动，消费者参加优惠活动寄件，将会获得实惠，“如果消费者提前购买了运费险，在快递员取走快件后，将不需要支付任何费用，运费险当即生效”。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松）