11项市政工程等您来起名

您觉得王城大道与古城快速路互通立交叫什么名字合适呢？您觉得新开建的王城大道快速路沿线立交隧道叫啥名既好听又能体现咱洛阳特色？昨日，市民政局区划地名科面向社会发布了11项隧道及立交桥工程的征名信息，若您有好主意，快快告诉我们吧。

您觉得王城大道与古城快速路互通立交叫什么名字合适呢？您觉得新开建的王城大道快速路沿线立交隧道叫啥名既好听又能体现咱洛阳特色？昨日，市民政局区划地名科面向社会发布了11项隧道及立交桥工程的征名信息，若您有好主意，快快告诉我们吧。

这11项隧道及立交桥工程分别为

●王城大道(北环路至状元红路)下穿隧道

位于王城大道主线隧道自北开始，依次下穿北环路(原310国道)、魏紫路、状元红路。

●王城大道与汉宫路互通立交

位于王城大道与汉宫路交叉口处。

●王城大道跨陇海铁路桥立交

王城大道主线利用现状陇海铁路桥上跨陇海铁路，主线桥两侧各新建一座辅道桥上跨陇海铁路。

●王城大道与纱厂西路立交

纱厂路立交位于王城大道与纱厂西路交叉口处，王城大道主线和纱厂西路主线均为桥梁。

●王城大道与中州路立交(含隧道)

位于王城大道与中州路交叉口处。

●王城大道与九都路立交(含隧道)

位于王城大道和九都路交叉口处。

●王城大道与滨河北路立交

位于王城大道与滨河北路交叉口处。

●王城大道跨洛河桥

王城大道主线利用现状王城大桥上跨洛河，主线桥两侧各新建一座辅道桥上跨洛河。

●王城大道与古城快速路互通立交(含隧道)

位于王城大道与古城路交叉口处，王城大道主线为隧道，古城路主线为桥梁。

●王城大道(开元大道至牡丹大道)下穿隧道

王城大道主线隧道自北开始，依次下穿开元大道和牡丹大道。

●王城大道与伊洛路立交

位于王城大道与伊洛路交叉口处，王城大道主线及伊洛路主线均为桥梁。

参与方式

若您对给它们取名这事儿感兴趣且有好主意，可通过以下方式告诉我们，我们将把大家的信息在汇总后转给相关单位，或许，今后咱洛阳这条隧道或那座立交桥的名字就是您取的！

方式1

拨打本报热线66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，以后台留言的方式告诉我们您的想法

方式2

发送邮件至区划地名科邮箱 lysdmpcb@126.com

方式3

拨打区划地名科热线电话 63392611 （洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张效纲）