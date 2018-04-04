阔步迈向国际文化旅游名城——洛阳以新发展理念引领副中心城市建设（下）

没有壮阔的波澜，也没有秀美的婀娜，但她在中国的历史文化版图上占据着核心的地位。她就是洛河！

隋唐洛阳城国家遗址公园 记者 鲁博 摄

没有壮阔的波澜，也没有秀美的婀娜，但她在中国的历史文化版图上占据着核心的地位。她就是洛河！

在洛河沿岸、东西不足50公里的范围内，二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城等五大都城遗址沿洛河一字排开，形成“五都贯洛”的恢宏气势。这也造就了洛阳这座底蕴深厚、名贯古今的历史文化名城。

习近平总书记指出，要本着对历史负责、对人民负责的精神，传承历史文脉，处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系，切实做到在保护中发展、在发展中保护。

省第十次党代会和省委、省政府出台的《关于支持洛阳市加快中原城市群副中心城市建设的若干意见》提出，坚持延续城市文脉，建设国家文化旅游名城。

在加快中原城市群副中心城市建设的征程中，传承好、创新好历史文化资源，打造具有华夏气派、国际水准、洛阳特色的文化旅游名城，是洛阳面临的一个不容回避、必须答好的重要课题。

“活”化传承，提升文化自信

“两手一摸春秋文化，双脚一踩秦砖汉瓦”，可以说是对洛阳丰富大遗址资源的生动概括。

从20世纪50年代创造全国著名的“洛阳模式”——“避开老城建新城”，并作为典型经验写入教科书，到近年的城市规划，洛阳市明确提出城市建设要避让大遗址、保护大遗址、利用大遗址。

“历史文化是城市的灵魂，我们必须像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产，做到在保护中发展、在发展中保护。”省委常委、洛阳市委书记李亚说。

省委、省政府安排专项资金，支持洛阳设立历史文化遗址保护发展基金，重点用于文物遗址的保护与开发，打造世界级的大遗址保护品牌。

“洛阳通过提升保护措施、借助最新展示手段再现遗址，对深埋在地下的文物遗址进行发掘，让游客更有体验性，提升遗址的观瞻效果和吸引力，使洛阳文物真正‘活’起来。”洛阳市文物局局长余杰说。

4月3日，在偃师，国家“十三五”规划的重大文化工程——“最早的中国”二里头遗址博物馆正在加紧施工中，与之同时建设的还有二里头考古遗址公园。

国家文物局副局长顾玉才表示，二里头遗址博物馆和二里头考古遗址公园，就是让埋藏在伊洛平原的文物、书写夏朝历史的文献“活起来”的典型项目，有利于让公众更好地了解中华文明悠久历史，提升国家文化影响力，增强文化自信。

摊开洛阳的博物馆地图，一座座宝库展现在眼前：洛阳博物馆、隋唐大运河博物馆(山陕会馆)、洛阳围棋博物馆、洛阳百年留声博物馆、洛阳铲博物馆……它们有的犹如园林，美轮美奂；有的藏于小巷，待你发现；有的其貌不扬，但藏品稀有。

目前，洛阳拥有博物馆(纪念馆)66家，数量居全省首位，博物馆群已成为古都洛阳的文化新地标。

围绕建设“博物馆之都”，洛阳市逐步加大博物馆、遗址公园免费开放力度，让人民群众充分享受文化遗产保护成果。

融合发展，加快产业转型升级

游以文而兴，文以游而荣，城以文化旅游而名，文化与旅游相融合，这是洛阳打造国际文化旅游名城的必由之路。

随着全域旅游时代的到来，洛阳市以历史文化和山水资源为依托，以华夏历史文明传承创新为核心，打造洛阳文化旅游“升级版”，加快实现由龙门石窟、关林、白马寺“老三篇”向博物馆之都等“新三篇”转变、由“门票经济”向“产业经济”转变、由“旅游城市”向“城市旅游”转变。

正值牡丹文化节，龙门石窟人潮涌动。而游客来到景区入口，不用拿门票、不用掏手机，在接近闸机时，系统将主动识别出面部特征，最快1秒钟闸机自动打开，游客即可轻松入园。

“刷脸”入园，是龙门石窟持续推进“互联网+”智慧旅游的又一创新。

洛阳市借助“互联网+”、大数据等新技术，积极引导旅游与文化、体育、生态等产业跨界融合，加快了“景点旅游”向“全域旅游”的转变，推动了景区转型升级。

孟津县朝阳镇卫坡古村落依托保存较好的清代建筑群，“保护固态、传承活态、发展业态”，将古村落保护与文化旅游融合发展，使古村落焕发出新生机，成为文化旅游新名片。

“创新+融合”正成为洛阳旅游产业发展的新动力。旅游产品和旅游业态日趋丰富，旅游产业的核心竞争力和综合实力日益提升。

栾川县、嵩县、孟津县、洛龙区先后入选国家全域旅游示范区创建单位名单……一幅全域旅游新画卷在洛阳徐徐展开。

“以节促建”，文化惠民润民心

“花如海、车如龙、人如潮。”根植于千年古都这样的文化厚土，洛阳牡丹文化节36年“花开不败”，成为一张金灿灿的“国字号”文化名片。

建成国际文化旅游名城，既是副中心城市建设的点睛之笔，也是发展洛阳全域旅游的有力支撑点，更是穿越时空的里程碑工程。

3月22日，在郑州举行的第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上，洛阳市市长刘宛康宣布：今年牡丹文化节继续加大惠民利民力度，在去年“部分公园不收费、旅游年票不受限、社会车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C牌照车辆免费通行”的基础上，新增了“文化消费有补贴”的“大礼包”。

“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，推动了洛阳城市建设、管理的大提升。

4月4日，新建成的洛阳兴洛湖公园正式对外开放。漫步其中，满目翠绿，鸟语花香，碧波荡漾；牌坊广场、廊亭、廊桥、路灯等古色古香……

作为洛阳新增的一处大型公共绿地和生态公园，兴洛湖公园不仅让周边居民享受到生态惠民福利，还改善了城市环境，提高了城市品位。

兴洛湖公园是今年牡丹文化节洛阳市突出抓好的33项城建惠民重点项目之一。这33项重点城建项目涉及道路桥梁、生态园林绿化、城市公共服务、城市双修等许多领域，个个直指美丽城市建设的“关键点”，桩桩对接美好生活需要的“关切点”，堪称一场“大考”。

“一朵花美丽了一座城。”

借助牡丹文化节的“城市美丽行动”，洛阳新型城镇化获得了“以人为核心”的好环境，城市基础建设能力和水平上了新台阶，“加快建设副中心”有了更大的向心力，国际文化旅游名城建设进一步夯实了“四梁八柱”，新时代的洛阳呈现出不同以往的新气象！

“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”古都洛阳正向着建设成为具有洛阳特色、华夏气派、国际水准的国际文化旅游名城目标坚实迈进。（《河南日报》记者 田宜龙 李宗宽）