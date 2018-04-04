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收钱时“顾客”让商家出示“付款码”，小心有诈！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-12 08:29

　　绘图雅琦

　　如果有人买你的东西，要求扫码付款，你是该向其出示“付款码”还是“收款码”？估计很多人一下子很难分清。今天看完这篇报道，您就清楚了。

　　事件：“顾客”让商家出示“付款码”，商家被倒扣498元

　　8日24时许，涧西区黄河路一家烧烤店老板高先生接到顾客的订餐电话，顾客说他要点四份龙虾、一份花甲，总计280元。

　　接了一个大单，高先生喜出望外。这时，对方说餐费通过微信转账，等会儿朋友帮他去店里取餐。高先生给顾客发了“收款码”，对方在电话里说这个二维码看不清楚，让高先生发个“付款码”。

　　高先生给其发了“付款码”。随后，交易记录显示，交易额为498元。高先生以为对方多付款了，就说要将多余的钱退回。对方不仅不提退款，反而要加菜。

　　这时，高先生心里有点儿起疑，再次查看交易记录发现，不仅没有收到对方的280元，反被对方倒扣498元。高先生在电话里向对方讨要钱款，对方挂断电话，再也联系不上。意识到被骗，高先生立即报警。

　　昨日，《洛阳晚报》记者从长春路派出所了解到，8日晚到9日凌晨，辖区发生3起类似警情，都是商家接到“顾客”电话订餐后出示“付款码”被骗。目前，案件正在进一步侦办。

　　民警：如果别人向你买东西付款，一定要发“收款码”

　　民警说，“付款码”和“收款码”是不同的，“付款码”即“向商家付钱”，是你付款给商家时需要出示并由对方输入金额后进行扫描的。“收款码”即“扫一扫，向我付钱”，是你向别人收钱时需要对方扫描的，可以在不加对方为好友的情况下，完成转账操作。简而言之，如果别人向你买东西付款，一定要发“收款码”。

　　商家对于电话订餐人员，也要尽量核对其身份信息，避免上当。市民在收款、付款时一定要留心看清楚“收款码”和“付款码”，在交易时，不要轻易将“付款码”发给别人尤其是陌生人。

　　提醒：“付款码”“收款码”诈骗是老骗局

　　记者从市反诈中心了解到，去年7月，我市就有十几位商家因分不清支付宝、微信的“付款码”和“收款码”功能，被“顾客”通过“付款码”诈骗。

　　市反诈中心民警提醒，手机“付款码”“收款码”诈骗是老骗局，“顾客”在付款时向你索要“付款码”，都是诈骗。此外，“顾客”发来的链接也不要随意点开，特别注意带有问号的链接绝对不能点，也不可复制链接到浏览器中打开。如果不慎打开链接，切不可轻易输入个人信息，以防受骗。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）
[ 责任编辑：崔利利]
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