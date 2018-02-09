洛阳市一批第一书记和第一书记选派单位获省表彰

日前，省委组织部等四家单位联合下发决定，表彰全省优秀驻村第一书记和第一书记选派工作先进单位，全省507名第一书记和320个单位获得表彰。我市33名第一书记、3名省直单位派驻我市第一书记、2名中直和中央驻豫单位派驻我市第一书记，以及我市21个第一书记选派工作单位位列其中。

日前，省委组织部等四家单位联合下发决定，表彰全省优秀驻村第一书记和第一书记选派工作先进单位，全省507名第一书记和320个单位获得表彰。我市33名第一书记、3名省直单位派驻我市第一书记、2名中直和中央驻豫单位派驻我市第一书记，以及我市21个第一书记选派工作单位位列其中。

2015年8月以来，我市深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想和中央、省委部署要求，选派优秀干部到党组织软弱涣散村、建档立卡贫困村担任第一书记。两年多来，广大第一书记深深扎根基层、认真履职尽责，着力抓党建促脱贫、办实事惠民生，充分发挥了一线“尖兵”作用。各派出单位坚持“干部当代表、领导负总责、单位作后盾”，认真落实“单位联村支部结对”要求，切实加大经费投入和工作支持力度，研究完善第一书记激励保障措施，有力发挥了后盾保障作用。

去年10月以来，按照省委、市委部署要求，我市开展了新一轮驻村第一书记轮换工作。此次轮换，按照“人选标准不降低、总体规模不缩减、联村扶贫单位不更换”的要求，采取“提前选好、逐步介入、以老带新、有序轮换”的方式进行，市县两级共轮换第一书记876名，目前已全部派驻到位，并完成交接开展工作。(洛阳日报记者 白云飞)

我市入选省优秀第一书记和选派单位名单

●省优秀驻村第一书记(洛阳33名)

郝大鹏 洛阳市法制办驻汝阳县斜纹村党支部第一书记

张宏波 洛阳市委宣传部驻宜阳县龙王村党支部第一书记

赵莹(女) 河科大一附院驻栾川县常湾村党支部第一书记

张三保 洛阳市工信委驻洛宁县院西村党支部第一书记

杜学军(女) 洛阳市妇联驻嵩县西程村党支部第一书记

孙珂 洛阳市纪委驻伊川县高沟村党支部第一书记

卢铸钦 洛阳市政协驻新安县刘黄村党支部第一书记

秦川 洛阳市委政法委驻孟津县李家岭村党支部第一书记

南玉帛(女) 偃师广播电视台驻高龙镇郜寨村党支部第一书记

于朝阳 孟津县食药监局驻城关镇王庄村党支部第一书记

刘博 新安县纪委驻铁门镇薛村党支部第一书记

谷志飞 宜阳县科技局驻董王庄乡前村党支部第一书记

冀勇 宜阳县政府办驻上观乡三岔沟村党支部第一书记

程玉国 宜阳县统计局驻韩城镇朱家沟村党支部第一书记

卢战国 宜阳县委宣传部驻白杨镇西马村党支部第一书记

张俊峰 洛宁县司法局驻罗岭乡讲理村党支部第一书记

卫静静(女) 洛宁县质监局驻西山底乡北村党支部第一书记

张丽芳(女) 洛宁县人民医院驻河底镇前屯村党支部第一书记

秦浩 洛宁县财政局驻长水乡三龙庙村党支部第一书记

邢文沛 伊川县安监局驻城关镇三龙口村党支部第一书记

崔光辉 伊川县统计局驻鸦岭乡殷沟村党支部第一书记

亢培杰 嵩县检察院驻田湖镇上湾村党支部第一书记

卢静宜 嵩县公安局驻大章镇闫沟村党支部第一书记

王黎明 嵩县财政局驻黄庄乡石楼村党支部第一书记

席珂飞 嵩县发改委驻木植街乡坪地村党支部第一书记

杨皓博 栾川县旅工委驻潭头镇拔云岭村党支部第一书记

郭建庄 栾川县农业局驻冷水镇东增河村党支部第一书记

王新涛 栾川县财政局驻栾川乡湾滩村党支部第一书记

赵治国 栾川县食药监局驻秋扒乡嶂峭村党支部第一书记

卢豪 汝阳县运管局驻十八盘乡登山村党支部第一书记

刘前进 汝阳县委办驻上店镇西局村党支部第一书记

张鹏飞 汝阳县委组织部驻城关镇洪涧村党支部第一书记

杨淑云(女) 汝阳县一高驻王坪乡大庄村党支部第一书记

●省直单位(洛阳3名)

张磊 省工商联驻洛宁县高湾村党支部第一书记

苏宏国 省扶贫办驻嵩县桥北村党支部第一书记

赵连甫 省人大驻宜阳县中峪村党支部第一书记

●中直和中央驻豫单位(洛阳2名)

王劭 中国工商银行河南省分行驻汝阳县西金庄村党支部第一书记

冯合勋 中国人民银行河南省分行驻宜阳县丰涧村党支部第一书记

●全省第一书记选派工作先进单位名单(洛阳21个)

洛阳市委办公室、洛阳市委组织部、洛阳市委统战部、洛阳市财政局、洛阳市人力资源和社会保障局、偃师市民政局、孟津县财政局、新安县发展和改革委员会、宜阳县人力资源和社会保障局、宜阳县国土资源局、洛宁县交通运输局、洛宁县林业局、伊川县委办公室、伊川县公安局、嵩县县委组织部、嵩县人力资源和社会保障局、嵩县教育局、栾川县委组织部、栾川县林业局、汝阳县卫生和计划生育委员会、汝阳县农业局