洛阳好医生关国定：每天骑行40公里 只为救助陌生人

2006年，关国定通过洛阳市红十字会成为中华骨髓库的志愿捐献者。今年春节前夕，他接到了一个让他激动不已的电话——他的造血干细胞与一患者匹配成功。作为一名医生，他很清楚这意味着什么，也就是从那时开始，他戒烟、戒酒，坚持每天骑行近40公里，俩月体重减了5公斤，“希望把我最健康的细胞给他，希望那个陌生人活下去”。

工作中的关国定

今天是关国定在省人民医院完成造血干细胞捐献的第三天，他说自己的身体恢复得不错，心情更因为完成了这件大事儿而格外轻松。

2006年，关国定通过洛阳市红十字会成为中华骨髓库的志愿捐献者。今年春节前夕，他接到了一个让他激动不已的电话——他的造血干细胞与一患者匹配成功。作为一名医生，他很清楚这意味着什么，也就是从那时开始，他戒烟、戒酒，坚持每天骑行近40公里，俩月体重减了5公斤，“希望把我最健康的细胞给他，希望那个陌生人活下去”。

配型成功后，身为医生的他毫不犹疑地选择确认捐献

关国定今年50岁，是我市荣康医院影像科的主任。他说，自己确实到了知天命之年，“年轻时啥事儿都先想自己，现在更乐意为别人做点儿啥”。

2006年6月，关国定通过市红十字会成为中华骨髓库的志愿捐献者，从那时起，他就憧憬着匹配成功这件事儿有一天会发生在自己身上。今年春节前，当省红十字会的电话打到他所在的单位时，关国定欣喜之余更多的是平静，“当时电话那头跟我确认还愿不愿捐献，我没有犹豫说当然愿意”。

就这样，经过后续更为细致的检查，他正式成为一名造血干细胞的待捐献者。

市红十字会的工作人员告诉记者，一般来说，在配型初选时，红十字会往往会预留多名志愿者，待向志愿者确认仍愿意捐献后，再经造血干细胞初配和高分辨采集等检查，从中挑选出与患者造血干细胞匹配程度最高的志愿者作为最终的捐献者。

参加好友葬礼，让他更加了解“希望是太重要的东西”

说起当年为啥会想到把自己的血样录入中华骨髓库，成为一名造血干细胞的志愿捐献者时，关国定说，作为一名医生，他了解这种疾病，也清楚患者及其家庭对抗病魔所承受的压力和痛苦。“医生的使命就是救死扶伤，捐献造血干细胞也是挽救病人生命的一种方式，而且不会对自己的身体造成啥影响，为啥不做？”

接着，关国定称，有一件事儿让他决定不仅自己要捐献造血干细胞，还要在力所能及的范围内号召更多的人成为捐献造血干细胞的志愿者——不久前，他参加了一场葬礼，逝者是他30多年的好友，留下了无助的妻子和正在读书的女儿。“这个好友一走，一个家就垮了，我的孩子与他的女儿基本同龄，我能体会到那种感觉。好友得的也是血液疾病，如果能等到合适的配型，还是有希望的。对于这类病人和他们的家人来说，希望是太重要的东西。”关国定说。

为给“陌生人”最健康的细胞，他每天骑行近40公里

关国定的家在洛龙区奥体花城小区，而他工作的荣康医院位于瀍河区的310国道附近，从家到单位的距离约有20公里。

自从得知要为“陌生人”捐献造血干细胞后，体重85公斤的关国定就给自己制订了“戒烟、戒酒、锻炼”的健康计划。他坚持每天骑自行车上下班，加上饮食控制，2个月下来体重减了5公斤，不仅啤酒肚不见了，身体上的一些小问题也没有了。

出于隐私保护等原则，从理论上来说，捐献者和受捐者之间只有捐献造血干细胞这一次的交集。或许关国定永远都不会知道他的造血干细胞捐给了谁，但是他说，不管给谁，他都希望把自己最健康的细胞捐献出去，让对方能活下去，也希望这个“陌生人”在战胜病魔康复之后，有机会也能帮助别人，把这份爱心传递下去。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 郭海燕 张天伟 文/图）