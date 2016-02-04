李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，研究我市贯彻落实意见。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，研究我市贯彻落实意见。

会议指出，王国生书记在洛调研期间，风尘仆仆、行程满满，向干部群众传播党的声音、传递党的关怀、宣传党的功绩，激发干部群众对习近平总书记、对党中央的深厚感情，引导干部群众坚定不移跟党走、跟总书记走，为全市广大党员干部作出了示范。王国生书记对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对下一步工作提出殷切期望和明确要求。各级各部门要深入学习贯彻王国生书记讲话和指示精神，始终牢记习近平总书记的嘱托，切实做好创新大文章，着力打好洛阳“四张牌”，在加快建设副中心、打造全省增长极上下更大功夫，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔，谱写新时代洛阳发展的精彩篇章。

会议强调，要牢牢抓住转变思维方式和工作方式这个关键，持续提升发展思路，打好具有洛阳特色的“四张牌”。要瞄准更高目标，跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳，把各项工作做得更好。要坚持正确思路，把推进“9+2”工作布局作为贯彻新发展理念、打好“四张牌”、推动高质量发展的主抓手，一抓到底、久久为功、实干实效。要转变思想观念，以思维方式转变带动工作方式转变，推出更多符合规律性、体现实效性、具有针对性的硬措施，把工作谋划到位、落实到位。

会议指出，要坚持以创新为引领，不断推动体制创新和科技创新，着力做强实体经济。要把功夫下在体制机制创新上，抓住“两区同建”机遇，深化科技体制改革，推进“放管服”改革，优化营商环境。要把功夫下在科技创新上，发挥自创区自贸区“龙头”作用，强化人才支撑，推进实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”三大举措。要把功夫下在做强实体经济上，围绕构建“565”现代产业体系，实施“双轮驱动”，抓好精准招商，激发各类市场主体活力。

会议强调，要推动历史文化传承创新，统筹做好保护和开发利用，把厚重历史文化融入经济社会发展和城乡建设方方面面。要把文化融入城乡建设、融入经济发展、融入群众生活，保护固态、传承活态、发展业态，建好隋唐洛阳城国家历史文化公园，打造“博物馆之都”，在保护传承中留住文化根脉，在开发利用中放大文化优势。

会议指出，要狠抓精准脱贫，确保如期完成脱贫任务，不断提升群众获得感。要把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，紧盯目标任务，突出问题导向，坚持精准施策，深化“一转三推进”工作，形成长效机制。要持续推进全域国土绿化，提升群众绿色幸福感。

会议强调，要全面从严治党，营造良好政治生态，以党的建设高质量保证经济社会发展高质量。要旗帜鲜明把政治建设摆在首位，始终紧跟党中央令旗走。要一以贯之把思想建设抓紧抓实，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要坚持不懈把基层组织建好建强，抓好村(社区)“两委”换届选举工作。要切实转变作风，把我们党做群众工作的好经验、好做法、好作风学好用好落实好，把党的声音和总书记的关怀传递给人民群众，进一步激发人民群众对总书记、对党中央的深厚感情，在党心民心交融中团结带领人民群众紧跟党走、紧跟总书记走。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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