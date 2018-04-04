洛阳一醉酒男子医院上演“大闹天宫” 打护士、伤民警

被男子摔坏的电话

昨日，洛龙区一家医院的男护士小李给记者来电：我们夜间收治了一名酒后骑车摔伤的男子，谁知他不配合检查，打了医护人员，还抓伤了前来处理情况的民警。

小李是河南科技大学第一附属医院新区医院的一名护士，那名患者是10日22时许被救护车送到医院的。“他刚被送来时，浑身酒气，头部流血，意识也不清楚，下颌处有一处伤口，我们为其包扎并输液醒酒。”小李说，就在醒酒期间，男子忽然呕吐，并扯掉自己手臂上的留置针，还撕掉下颌伤口处的纱布。

众人安抚男子时发现，男子的呕吐物中带有鲜血。考虑到其头部有伤且说不清楚自己的身份，医生建议给其做头部CT检查,看他是否脑出血，然而男子并不配合，先是挥拳打在女医护人员手臂上，小李上前劝说也被打到腹部，紧接着赶来的医院保安则被男子挥拳击中头部。男子还将医院的办公电话话筒摔成两截。

见此情况，小李选择报警求助。医护人员看男子头部仍在不停流血，众人合力先将男子控制住，并再次为其包扎。古城派出所民警到场后劝说男子尽快接受治疗，但男子依旧不配合，还将一名民警的下颌抓伤……直到男子亲友赶到医院，他的情绪才有所稳定。

昨日，古城派出所民警向记者表示，他们已对此事展开调查。（洛阳晚报首席记者 王博东 文/图）