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4月12日牡丹花情预报：国际牡丹园早开品种盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-11 20:35

　

徐文波 摄

徐文波 摄

　　目前，全市大多数牡丹园盛花期，国际牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　王城公园 全园盛花期。园内约有610个品种8.5万株牡丹开放。其中，姚黄、花王、芳纪、日暮、春红娇艳等品种盛开；豆绿、白雁、名望、海黄等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　中国国花园 全园盛花期。园内约有450个品种21万株牡丹开放。其中，岛大臣、首案红、红宝石、桃红飞翠等品种盛开；旭港、御所樱、新日月、八千代椿等品种初开。主要赏花点：国色广场、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　隋唐城遗址植物园 全园盛花期。园内约有610个品种15万株牡丹开放。其中，红霞争辉、金桂飘香、虞姬艳装、贵妃插翠等品种盛开；春紫、圣代、朝衣、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。

　　国家牡丹园全园盛花期。园内约有530个品种16万株牡丹开放。其中，太阳、姚黄、芳纪、豆蔻年华、紫香秀色等品种盛开；红玉、黑龙锦、胭脂点玉、乌金耀辉等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　国际牡丹园全园约有360个品种13万株牡丹开放。其中，芳纪、胡红、玫瑰紫、珊瑚台、洛阳红等品种盛开；太阳、日向、旭港、紫红殿、新日月等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

　　神州牡丹园 全园盛花期。园内约有236个品种12.8万株牡丹开放。其中，墨紫、萍实艳、蝴蝶报春、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区、四季展馆和千年花韵·天王台。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园 全园盛花期。园内约有180个品种8500株牡丹开放。其中，海黄、花王、新桃园等品种盛开。

　　西苑公园 全园盛花期。园内约有100个品种6000株牡丹开放。其中，二乔、洛阳红、贵妃插翠、乌金耀辉等品种盛开；花王、海黄、初乌等品种初开。

　　洛阳农博园全园盛花期。园内约有56个品种2.6万株牡丹开放。其中，黄翠羽、洛阳红、冠世墨玉等品种盛开；岛锦、气壮山河、墨润绝伦等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。

　　天香牡丹园 全园盛花期。园内约有80个品种1.2万株牡丹开放。其中赵粉、珊瑚台、粉中冠、白鹤卧雪等品种盛开；岛锦、卷叶红、霓虹焕彩等品种初开。

　　郁金香牡丹园 全园盛花期。园内有10个品种约1.3万株牡丹开放。其中，彩绘、粉中冠、朱砂红等品种盛开；赵粉、二乔、洛阳红等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月11日
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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