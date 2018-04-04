洛阳首批百名一线建筑工人走进隋唐城植物园看牡丹

今日上午，隋唐城遗址植物园迎来了一批特殊的客人——近百名古城快速路施工现场的一线工人，脱去工装、摘下安全帽，他们和普通游客一样走进隋唐遗址植物园看牡丹。

洛阳网讯 今日上午，隋唐城遗址植物园迎来了一批特殊的客人——近百名古城快速路施工现场的一线工人，脱去工装、摘下安全帽，他们和普通游客一样走进隋唐遗址植物园看牡丹。

“我已经三年没走进牡丹园看花了。对于我们建筑行业来说，游园赏花是一种奢侈。”古城快速路第三标段的刘廷俊来自洛宁县，他在工地上负责安全工作。哪里在施工、哪里有攻坚，他们都要走进现场及时排除安全隐患，为工地布下一张“安全网”。刘廷俊说，很高兴这次有机会和工友们走出土地、钢筋和混泥土，欣赏国色天香。

“我想全家一起来看一次牡丹花。”来自一标段的吴从华说起今年的愿望时，眼里隐现泪花。今年53岁的他在古城快速路西苑桥附近干些杂活。这些年，儿女都在外地打拼，只有妻子和他在洛阳生活。“他们都说牡丹象征着富贵，但在我眼里，一团团、一簇簇的牡丹更象征着团圆和美满，印象里，我们全家还没有一起看过牡丹呢。”

“洛阳发展太快了，每一年都不一样。”在人群中，工友们都对牡丹赞不绝口，李庭干却忙着夸奖洛阳。他来自平顶山，在洛阳务工已有3年，除了一群亲密的工友让他难割舍，还有就是这座牡丹花城让他发自内心地留恋。“我在这里生活的时间越长就越不想走，尽管我并没有太多时间去深入了解这里，但此次的赏花行也是一种体验。你看，大家都乐坏了！”李庭干指着不远处正忙着在花间拍照的工友们说。

眼下，千姿百态的牡丹花在隋唐城遗址植物园已悄然开放，约有610个品种15万株，全园进入盛花期。隋唐城遗址植物园与古城快速路仅一墙之隔，空气里偶尔袭来的阵阵芬芳，慰藉着广大一线工人的上工时光。

为了完成这些建筑工人看牡丹的心愿，隋唐遗址植物园不仅邀他们免费入园，还有心地安排了两名讲解员，带工人认识牡丹品种，了解牡丹的故事和传说。工人们随讲解员走走停停，在牡丹园里邀请工友与牡丹合影，手机相册里留下了一段值得纪念的时光。

今日上午参加“一线工人看牡丹”活动的近百名工人，主要来自古城快速路工程一、三、五、六标段。近期，洛阳网将组织近千名一线工人看牡丹，约会第36届中国洛阳牡丹文化节。(记者谢娜娜 郭瑛/文 徐文波/图)