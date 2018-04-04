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洛阳首批百名一线工人看牡丹 听听他们怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-11 20:16

　　洛阳网讯 今日上午，洛阳隋唐城遗址植物园内的牡丹争相盛放，美不胜收，近百名奋斗在古城快速路施工一线的工人代表，在洛阳网的组织下，来到公园看牡丹花海。脱下工装、难得空闲的他们显得与平时很不一样。

图为张淑娟 徐文波 摄

　　【张淑娟：换上好看的衣服，感觉不一样了】

　　“那里的花儿开得真美啊！咱们去那儿，你来帮我拍一张，要从这个角度……”张淑娟是古城快速路建设中千百名一线工人中的一名女工，今日和工友们一起看花，她特意换下工装，换上自己喜欢的衣服，请工友帮自己拍下与牡丹的合影。花丛中，她笑得很甜，很美。

　　其实，初进公园的时候，张淑娟还显得有些拘谨，工友让她站在花间拍照，她连声推托，表示自己不上相。“我每天穿的都是工装，也没啥讲究，就不爱照相，但今天特别开心，这种感觉就不一样了。”张淑娟说，自己虽然是孟津人，也知道牡丹花是洛阳人的骄傲，但忙于生计，专程来公园看花还是头一回。

图为张建成  徐文波 摄

　　【张建成：第一次和这么多朋友一起赏花】

　　张建成今年64岁，本应该在家颐养天年，但自己闲不住，去年在老乡的介绍下，来到古城快速路第一标段干些零活。

　　“我年纪大，空闲的时间多一些，没事就喜欢到处逛一逛，有时自己，有时和家人，但集体出来游玩，还是第一次经历，人多热闹，特别有意思。”张建成说，如果以后还有这样的活动，自己还想参加。

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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