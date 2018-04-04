明起洛阳降温降雨又大风 周日恢复好天

明日起，洛阳将迎来新一轮降温、降雨、大风天气，不过此次持续时间较短，计划出游的市民及游客需注意。

洛阳网讯 明日起，洛阳将迎来新一轮降温、降雨、大风天气，不过此次持续时间较短，计划出游的市民及游客需注意。

记者今日从市气象台获悉，根据最新的气象资料分析，受低槽和持续冷空气影响，明日起至14日，我市将出现明显的降雨、降温、大风天气。

据了解，今天夜里，阴天转小雨，东北风3级左右，气温12到20℃，预计主要降雨时段将在明、后天，降雨量15到30毫米，局部35毫米以上；受冷空气影响，我市最高气温较前期下降9到11℃，15日凌晨最低气温将降4到6℃，山区降至2℃左右；15日之后气温将缓慢回升。

气象部门提醒，此次降温过程正值中国洛阳牡丹文化节期间，目前牡丹花逐渐进入盛花期，需注意防范明显降雨、降温、大风等天气对牡丹花植株以及游人赏花等造成的不利影响。此外，大风可能导致的室外广告牌等高空悬挂物倒塌或损毁，相关部门注意防范。

具体天气预报为：

12日(周四)：阴天有中雨，局部大雨，东北风3到4级，气温12到17℃；

13日(周五)：小到中雨转阴天，偏东风2级转偏西风3到4级，气温9到13℃；

14日 (周六)：阴天转多云，西北风4到5级，气温8到17℃；

15日(周日)：晴天间多云，西北风2到3级，气温5到19℃。(见习记者 谢娜娜)