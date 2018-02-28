“洛阳市第四批文物保护单位”之召伯听政处碑

宜阳县香鹿山镇甘棠村召伯文化广场的召伯亭内，召伯听政处碑巍然屹立。该碑高2米多，自亭外望去，挺拔、敦厚；近前看，碑上的“召伯听政处”五个大字遒劲有力。碑的两边有两行小字，一为“河南尹张汉书”，一为“大清雍正二年腊月宜阳令郭朝鼎立”。

召伯亭和召伯听政处碑

宜阳县香鹿山镇甘棠村召伯文化广场的召伯亭内，召伯听政处碑巍然屹立。

该碑高2米多，自亭外望去，挺拔、敦厚；近前看，碑上的“召伯听政处”五个大字遒劲有力。碑的两边有两行小字，一为“河南尹张汉书”，一为“大清雍正二年腊月宜阳令郭朝鼎立”。

一通有年代的石碑，一个如雷贯耳的大名，一段流传近三千年的佳话，召伯听政的故事，听我细细道来。

1 召伯的甘棠树呀“不敢伐”

碑名“召伯听政处”，故事就从召伯讲起。

召伯，姓姬名奭(shì)，周文王姬昌的庶子、周武王的弟弟，因其封地岐山以南古称召地，故称其为召公、召伯。

周武王死后，召伯与周公旦一起辅佐成王，二人分陕(今三门峡一带)而治——“自陕以东，周公主之；自陕以西，召公主之”。

《史记·燕召公世家》记载，召伯经常下基层倾听民声，处理事务，深得百姓爱戴。他死后，百姓将对他的深切思念寄托于他常憩息于下的甘棠树，对甘棠树爱护有加，“不敢伐，歌咏之，作甘棠之诗”。

这首诗就是《诗经》中的《甘棠》：“蔽芾(fèi)甘棠，勿翦勿伐，召伯所茇(bá)。蔽芾甘棠，勿翦勿败，召伯所憩。蔽芾甘棠，勿翦勿拜，召伯所说。”

2 惩罚富家公子

在巡行途中，召伯为百姓做了哪些实事？有这样一则故事在民间流传至今。

一日，召伯下乡，刚在甘棠树下坐定，不远处传来一阵哭喊声，一名女子惊慌奔跑，一群男子手拿棍棒、绳索紧紧追赶。

召伯让身边人叫停追赶者，传女子和那群男子近前问话。

原来，追人者为当地富户家的仆人，被追的是一名年轻貌美的贫家女。富家公子好色，仗着有钱有势为非作歹，这次看中贫家女貌美，想强娶她为妾。

问清缘由，召伯大怒，下令“画地为牢”，将富户家的仆人囚禁，又将富家公子唤至现场，命人打了他一顿，让他今后好好做人。

从这件事中，召伯意识到，民间嫁娶没有规矩不成，于是，他请来几位耆宿，一番讨论，议定以后结婚必须有一定礼数，如纳采、问名、纳吉等，相传“父母之命，媒妁之言”也是由此开始的。

召伯文化广场上的召伯听政雕塑

3 古碑差点儿被推土机撞毁

召伯听政处碑立于清代，这么古老的一通碑，从发现到保护，个中有着怎样的详情？

清明小长假，一个细雨霏霏的上午，我在甘棠村见到了该村的张长升——众人口中的护碑英雄，听他讲与古碑的不了情缘。

20世纪50年代末，召伯听政处碑曾被建亭保护，后来亭子年久失修，到20世纪90年代消失，古碑则独立在枯枝荒草中。

张长升说，也就是在那时候，他听村里几位老人说这是一通古碑后，好奇地扒开荒草，当看清碑上刻的字并弄明白召伯听政的来龙去脉后，好奇便化作“得将其保护起来”的朴素愿望。

在这个愿望的支撑下，张长升四处奔走呼吁，数十年如一日，这期间还发生了一件事。

20世纪90年代中期，通过甘棠村的郑卢路拓宽改造，召伯听政处碑就在公路边，推土机来来去去，古碑时刻面临被毁的危险。

一天，一台清障的推土机照着古碑轰隆隆开了过去。张长升闻讯阻拦，推土机驾驶员不听，情急之下，他卧倒在推土机前面，说：“先推我，再推碑！”

推土机停了，从地上爬起来的张长升苦口婆心地讲文物保护的重要性，推土机驾驶员被说服，古碑留了下来。

这之后，张长升和几名热心村民继续奔走呼吁。2006年1月，古碑被移至甘棠村村委会院内，免去被毁之虞。2011年，召伯亭建起，此碑被置于亭内，真正扬眉吐气了。（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）