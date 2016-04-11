解放洛阳老兵 门球场上展风采

9日上午，第29届“家天下·洛阳牡丹杯”全国门球邀请赛在西工体育场门球活动中心开赛，来自全国的84支代表队近千名中老年门球爱好者参加比赛。赛事将持续到12日。

门球比赛现场 记者 孟山 摄

9日上午，第29届“家天下·洛阳牡丹杯”全国门球邀请赛在西工体育场门球活动中心开赛，来自全国的84支代表队近千名中老年门球爱好者参加比赛。赛事将持续到12日。

市老年体协负责人介绍，门球运动是我市老年人参与多、普及广的健身运动之一。洛阳“牡丹杯”门球邀请赛始于1990年，随着参赛规模和参赛人数的逐年增加，影响力不断扩大，目前已成为我市一项品牌赛事，在全国老年人体育界很有名气。

记者9日在赛场意外发现，3位参加过解放洛阳战役的老兵，也组队参加了这次比赛。他们分别是今年88岁的马生林、91岁的徐培家、88岁的杨型胜。

马生林和徐培家在解放洛阳战役打响后，和战友们负责在洛阳城周边阻击国民党援军。杨型胜当年在部队医疗所负责救治伤员。解放洛阳战役胜利后，他们3个人继续随军南征北战，退役后来到河南省军区洛阳第五干休所。

徐培家告诉记者，当时，干休所就挨着洛阳机车工厂，那儿有很多退休职工喜欢打门球，受这些人影响，他和干休所的老同志们也开始组队打起门球，并经常跟机车工厂的门球队切磋。

“一开始，我们技术不如人家，但过了两三年，我们的水平就反超对方了。当时，他们(机车工厂的门球爱好者)总说我们这些人是当过兵的，擅长瞄准射击，所以打球打得准。每次听到这话，我们都乐得合不拢嘴。”徐培家说，后来，随着门球技术的不断提高，干休所门球队的名气变大了，他们经常受邀去周边各县打比赛，并且经常拿冠军。“现在，我们几个人年龄都大了，来参加这个门球比赛不图拿名次，就是为了活动活动身体。”徐培家笑着说。(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 沈鸿灿)