洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

解放洛阳老兵 门球场上展风采
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-11 08:52

门球比赛现场 记者 孟山 摄

　　9日上午，第29届“家天下·洛阳牡丹杯”全国门球邀请赛在西工体育场门球活动中心开赛，来自全国的84支代表队近千名中老年门球爱好者参加比赛。赛事将持续到12日。

　　市老年体协负责人介绍，门球运动是我市老年人参与多、普及广的健身运动之一。洛阳“牡丹杯”门球邀请赛始于1990年，随着参赛规模和参赛人数的逐年增加，影响力不断扩大，目前已成为我市一项品牌赛事，在全国老年人体育界很有名气。

　　记者9日在赛场意外发现，3位参加过解放洛阳战役的老兵，也组队参加了这次比赛。他们分别是今年88岁的马生林、91岁的徐培家、88岁的杨型胜。

　　马生林和徐培家在解放洛阳战役打响后，和战友们负责在洛阳城周边阻击国民党援军。杨型胜当年在部队医疗所负责救治伤员。解放洛阳战役胜利后，他们3个人继续随军南征北战，退役后来到河南省军区洛阳第五干休所。

　　徐培家告诉记者，当时，干休所就挨着洛阳机车工厂，那儿有很多退休职工喜欢打门球，受这些人影响，他和干休所的老同志们也开始组队打起门球，并经常跟机车工厂的门球队切磋。

　　“一开始，我们技术不如人家，但过了两三年，我们的水平就反超对方了。当时，他们(机车工厂的门球爱好者)总说我们这些人是当过兵的，擅长瞄准射击，所以打球打得准。每次听到这话，我们都乐得合不拢嘴。”徐培家说，后来，随着门球技术的不断提高，干休所门球队的名气变大了，他们经常受邀去周边各县打比赛，并且经常拿冠军。“现在，我们几个人年龄都大了，来参加这个门球比赛不图拿名次，就是为了活动活动身体。”徐培家笑着说。(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 沈鸿灿)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]摧毁健康的是你以为的这十大“好习惯”
  • ·[健康]宝宝便秘、口臭、尿黄都是“上火”？
  • ·[健康]身体出现5个迹象，提醒你吃盐太多了！
    		•
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
        对绝大多数人来说，旅行是一种享受型消费，但望着只出不进的钱包，会有一种从“兴冲冲”到“心慌慌”的落差...
  • ·旅居养老是潮流 变成主流却不易
  • ·出境游预订火热 老年人占相当比例
  • ·清明假期 来趟“缅怀之旅”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节开幕
  • 洛阳版《国家宝藏》亮相 为您讲述“ ...
  • 高清图来了！第36届中国洛阳牡丹文化...
  • 《牡丹之歌》曲悠扬 流光溢彩洛阳城
  • 强筋壮骨促提质——洛阳以新发展理念...
  • 汝阳县乡村公路风景美如画
  • 洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目入选2...
  • 豫C新能源汽车专用号牌发放首日 靓号...
  • 李亚在洛阳解放70周年纪念大会上的讲话
  • 今起，洛阳加开多趟赏花临客
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    高清图来了！第36届中...
    《牡丹之歌》曲悠扬 ...
    旅居养老是潮流 变成主...
    牡丹文化节 专家教您如...
    精彩热帖

    盛世中国牡丹情

    牡丹品种 珊瑚台

    瀍壑朱樱的春天

    王城公园进入盛花期
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605