今起，洛阳加开多趟赏花临客

为满足赏花客流需求，从今天起，铁路部门增开16趟经停洛阳的临客，其中洛阳龙门站10趟、洛阳站6趟。

为满足赏花客流需求，从今天起，铁路部门增开16趟经停洛阳的临客，其中洛阳龙门站10趟、洛阳站6趟。 为满足赏花客流需求，从今天起，铁路部门增开16趟经停洛阳的临客，其中洛阳龙门站10趟、洛阳站6趟。 ●洛阳龙门站 4月11日至27日开行：G9209次(商丘—洛阳龙门)、G9210次(洛阳龙门—商丘)、G9193次(商丘—洛阳龙门)、G9194次(洛阳龙门—郑州东)、G9195次(郑州东—洛阳龙门)、G9196次(洛阳龙门—商丘) 4月14日、15日、21日、22日开行：G9199次(郑州东—灵宝西)、G9200次(灵宝西—商丘)、G9205次(商丘—洛阳龙门)、G9206次(洛阳龙门—郑州东) ●洛阳站 4月14日、15日、21日、22日开行：K5368次(洛阳—郑州)、K5367次(郑州—洛阳) 4月21日、22日开行：K5370次(洛阳—商丘)、K5369次(商丘—洛阳)、K5360次(洛阳—郑州)、K5359次(郑州—洛阳) 备注：临客具体到站时刻可查询12306网站。 铁路部门工作人员提醒，牡丹文化节期间，赏花客流量较大，网购车票的旅客请尽量提前到车站换取纸质车票，以免耽误行程。（洛阳晚报记者 智慧）