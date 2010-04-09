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今起，洛阳加开多趟赏花临客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-11 08:53

　　为满足赏花客流需求，从今天起，铁路部门增开16趟经停洛阳的临客，其中洛阳龙门站10趟、洛阳站6趟。

　　●洛阳龙门站

　　4月11日至27日开行：G9209次(商丘—洛阳龙门)、G9210次(洛阳龙门—商丘)、G9193次(商丘—洛阳龙门)、G9194次(洛阳龙门—郑州东)、G9195次(郑州东—洛阳龙门)、G9196次(洛阳龙门—商丘)

　　4月14日、15日、21日、22日开行：G9199次(郑州东—灵宝西)、G9200次(灵宝西—商丘)、G9205次(商丘—洛阳龙门)、G9206次(洛阳龙门—郑州东)

　　●洛阳站

　　4月14日、15日、21日、22日开行：K5368次(洛阳—郑州)、K5367次(郑州—洛阳)

　　4月21日、22日开行：K5370次(洛阳—商丘)、K5369次(商丘—洛阳)、K5360次(洛阳—郑州)、K5359次(郑州—洛阳)

　　备注：临客具体到站时刻可查询12306网站。

　　铁路部门工作人员提醒，牡丹文化节期间，赏花客流量较大，网购车票的旅客请尽量提前到车站换取纸质车票，以免耽误行程。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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