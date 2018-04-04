首届中国·洛阳牡丹杯全国旗袍大赛在洛开幕

昨日，首届中国·洛阳牡丹杯“中华好太太”全国旗袍大赛在洛邑古城拉开帷幕。来自全国各地的旗袍团体和相关专家千余人齐聚洛阳，在牡丹文化节期间上演旗袍秀。

昨日，首届中国·洛阳牡丹杯“中华好太太”全国旗袍大赛在洛邑古城拉开帷幕。来自全国各地的旗袍团体和相关专家千余人齐聚洛阳，在牡丹文化节期间上演旗袍秀。

当日，“海峡两岸(洛阳)旗袍文化高峰论坛”同时举行，100多名专家学者和嘉宾共议旗袍文化发展之策。

此次旗袍秀从4月10日至4月13日，共举办4天。活动期间，来自全国各地的旗袍发烧友将一展风采，举行大规模的“旗袍+牡丹情景秀”主题活动。活动旨在让更多人了解旗袍之美，领略旗袍魅力，也通过“文化+旅游”的形式助力牡丹文化节。

今日，“旗袍+牡丹情景秀”主题活动在中国国花园举行，感兴趣的市民可前往观看。（洛阳晚报见习记者 马硕丹）