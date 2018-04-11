昨晚，第36届中国洛阳牡丹文化节盛大开幕，《牡丹之歌》悠扬的旋律再次响起。开幕式文艺演出以雄伟的定鼎门遗址博物馆为背景，以“花开新时代”为主题，用二里头、隋唐洛阳城、洛阳新时代等元素，展现洛阳的古韵新风。让我们用一组图片来回顾一下精彩的开幕式文艺演出。
昨晚，第36届中国洛阳牡丹文化节盛大开幕，《牡丹之歌》悠扬的旋律再次响起。开幕式文艺演出以雄伟的定鼎门遗址博物馆为背景，以“花开新时代”为主题，用二里头、隋唐洛阳城、洛阳新时代等元素，展现洛阳的古韵新风。让我们用一组图片来回顾一下精彩的开幕式文艺演出。（洛阳晚报记者 杜卿 张怡熙 摄）
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