洛阳版《国家宝藏》亮相 为您讲述“ 最早的中国”

一朵花、一座城，跨越三十六载，再次与您相约。昨晚，备受关注的第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式，在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场举行。

知名演员、主持人石凉介绍绿松石龙形器的相关知识

一朵花、一座城，跨越三十六载，再次与您相约。昨晚，备受关注的第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式，在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场举行。

开幕式文艺演出由洛阳旅发集团市场化运作、洛阳杜康控股冠名。现场，荡气回肠的朗诵，为四方游人解读“最早的中国”，道出古都洛阳的绚烂历史；编排精妙的舞蹈，舞出隋唐洛阳城的繁盛，展示新时代洛阳风采……

亮点：洛阳城美景成“最美幕布”

一曲悠扬的《牡丹之歌》拉开了第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式大幕。

随着节目的切换，大屏幕上隋唐洛阳城定鼎门遗址上方天空在虚拟技术处理后，时而幻化成为一朵盛开的巨型牡丹花，时而幻化成天堂、明堂，时而幻化成卢舍那大佛，时而幻化成洛阳新区美景……

开幕式演出现场，舞台上的节目异彩纷呈，而这些洛阳城美景，也成为表演者的“最美幕布”。

亮点：博物馆之都元素“搬”上舞台

开幕式演出现场，舞台成为一大亮点。

整个舞台由一个长方形平台和一组以隋唐洛阳城定鼎门遗址为背景搭建的带有LED屏幕的台阶式可开合车台共同组成。

开场时，台阶打开，将隋唐洛阳城定鼎门遗址的全貌展现出来。第三篇章开始后，台阶缓缓闭合，营造出踏着台阶可登上隋唐洛阳城定鼎门的效果。

舞台两侧，还有体现博物馆之都元素的装饰，整个舞台与背后的隋唐洛阳城定鼎门遗址建筑浑然一体。

乳钉纹青铜爵复制品

亮点：特殊的“嘉宾”

“踏上洛阳厚重的土地，就仿佛进入了一座庞大华彩的博物馆。那随处可见的文明遗迹让人目不暇接……”伴随着男子浑厚的嗓音，舞台灯再次亮起，第二篇章《解读二里头》缓缓上演。

正在讲述的男子，是我国知名演员、主持人石凉。他身旁，多件文物的复制品已悄然登上舞台，成为演出现场特殊的“嘉宾”。其中，有两件从二里头遗址发掘的文物的复制品，它们是乳钉纹青铜爵和绿松石龙形器的复制品。

第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式导演组相关负责人告诉记者，为了尽可能真实地呈现文物的面貌，在制作舞台道具时，道具组查阅了大量与乳钉纹青铜爵和绿松石龙形器有关的资料，力求在展现文物风采的同时，最大限度还原岁月遗留在文物表面的痕迹。

洛阳版《国家宝藏》，向世人展示了源远流长的河洛文明，讲述了“华夏第一都”二里头遗址的故事，解读了“最早的中国”。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 张怡熙 杜卿/图 )