豫C新能源汽车专用号牌发放首日 靓号不断出现

昨日，洛阳市新能源汽车专用号牌发放启动仪式在市交警支队车管所举行，这标志着豫C新能源汽车专用号牌在我市正式启用。

成为首位新能源汽车专用号牌拥有者，李先生眉开眼笑

核心提示

昨日，洛阳市新能源汽车专用号牌发放启动仪式在市交警支队车管所举行，这标志着豫C新能源汽车专用号牌在我市正式启用。

首副新能源汽车专用号牌花落谁家？昨日上午，《洛阳晚报》记者以文图、短视频直播的形式揭晓了答案，众多网友在晚报今日头条号上观看了号牌发放情况。随着靓号的不断出现，不少人眼馋又无奈地表示：要不是没钱，真想立马买辆新能源汽车去上牌。

现场

首副号牌为豫CD00058，车主头天晚上就来了

昨日7时许，记者来到市车管所，启动仪式尚未开始，已有几十辆新能源汽车在查验通道排队等待。

排在首位的是一辆众泰牌新能源汽车。车主李先生告诉记者，为了能选个好号，他头天晚上就来了，在车里过了一夜。一觉醒来，他果然如愿排在了第一位。

8时，新能源汽车专用号牌正式开始发放。李先生第一个接受车辆审验，随后来到业务大厅。

他要办的业务是车辆过户，选号方式为计算机自动选取(50选1)，即电脑随机选取50个号码，他从这50个号码中选择一个。

8时10分，50个号码出现在电脑屏幕上，李先生紧盯屏幕浏览了起来：CD00027、CD00072、CD09903……预想的号码没有出现，李先生不断地纠结着，一分钟后，当看到CD00058这个号码时，他立即选中并确认，“58，我发。就它了！”

8时25分，李先生从工作人员手中接过了现场制作完成的豫CD00058号牌，成为我市拥有新能源汽车专用号牌的第一个人。

直播

靓号不断出现，网友眼馋不已

在此之后，靓号一个接一个出现。

豫CD00002，正好是我市第二副新能源汽车专用号牌。

豫CD11111，被一名市民以互联网选号的方式选中。

豫CF11111、豫CD12345、豫CD18888、豫CD19999、豫CD00016、豫CD16888……这些靓号，在不到半小时的时间里，被市民分别通过车管所窗口、互联网、手机APP三种渠道一一选中。

来市车管所办理业务的韩先生，在互联网上通过自行编排的方式选到了豫CD10000号牌。他第一时间将号牌悬挂到车上，喜悦之情溢于言表。“真没想到(自己能选到这么好的号牌)，选号确实公开透明，整个上牌流程也简单快捷，感觉很不错！”韩先生笑着说。

这样的场景，让不少观看直播的网友眼馋不已。

网友“洛阳公主”说：“首批号码这么好，真羡慕！”网友“谢”表示：“这么多‘炸弹’号、‘顺子’号，我要不是没钱，今天就去提一辆新能源汽车！”

数字

截至昨日17时，全市共选取新能源汽车专用号牌776副

记者观察发现，从操作便利性和选号速度来看，通过互联网或手机APP选号优势明显。

昨日8时1分15秒，豫CD18988号牌被一名办理在用新能源汽车换发新能源汽车专用号牌业务的车主预选，这是我市车主通过互联网预选的首个新能源汽车专用号牌。随后，豫CD11111、豫CD12345、豫CF18888、豫CD18888等号牌也被不同车主预选，一分钟内共有15个靓号被预选。此时，在市车管所办业务的市民刚开始审验车辆，无一人选号。

新能源汽车专用号牌启用后，我市车主在6个小时内共选取新能源汽车专用号牌601副，其中通过公安网“50选1”系统选取新能源汽车专用号牌205副，通过互联网选取新能源汽车专用号牌396副。

截至昨日17时，全市共选取新能源汽车专用号牌776副(含车管所窗口、互联网、手机APP三种渠道)。

提醒

这几种情况需要注意

在昨天的号牌发放现场，一些市民在办理上牌业务时遇到了一些问题，有的是操作不当造成的，有的是对办理流程不了解造成的，这些问题您在办理业务时也可能遇到，不妨看看。

1.车辆登记证书这个绿色本子别忘带

车辆登记证书这个绿色本子，是办理车辆过户业务的必要材料，昨天有好几个人在办理车辆过户时就忘带了。

2.不同平台账号不能混用

选号渠道有3种——车管所窗口、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”手机APP。昨天有不少人向工作人员咨询为何无法登录，一查才发现，这些人是在互联网平台注册了账号，却想在手机APP上预选号牌，因此导致无法登录。

实际上，互联网和手机APP两种选号渠道都需要单独注册账号，账号无法通用。

3.变更车主时，需要取得新的免税凭证

由于购买新能源汽车时可享受免征车辆购置税的优惠，每名新能源汽车车主都会有一本免税凭证。

在办理新能源汽车车主变更这类业务时，原有的免税凭证是无法使用的，需要新车主先去税务部门重新申报免税，并取得新的免税凭证，之后再到车管部门办理车主变更业务。

您可到洛阳市民之家(洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角)三楼E区国税局业务办理区申报免税。外地车和本地车申报免税时所需材料不太一样，您可先拨打12366咨询。

4.通过互联网预选号码后，应在5个工作日内办理相关业务

车主通过互联网预选新能源汽车专用号牌后，应在5个工作日内前往市车管所或市车管所一分所办理相关业务，如未在此时间段内前往，预选号牌作废且2年之内不能再通过互联网选号，只能通过车管部门业务大厅通过“50选1”选号。

5.牡丹文化节限行期间，豫C牌照新能源汽车也受限

市政府发布的《关于第36届中国洛阳牡丹文化节期间城市区部分道路实行机动车绕行错峰出行限行的通告》规定，受限车辆为豫C牌照机动车，新能源汽车属于机动车范畴，因此也受限。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健/文 记者 张怡熙/图）