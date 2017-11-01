洛阳市委政法委、洛阳市综治委召开专题会议

昨日，市委政法委、市综治委召开专题会议，集中约谈2017年下半年公众安全感和执法满意度排名靠后单位负责人。
昨日，市委政法委、市综治委召开专题会议，集中约谈2017年下半年公众安全感和执法满意度排名靠后单位负责人。
会议指出，公众安全感和执法满意度是衡量政法综治工作的“晴雨表”。全市政法系统要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，积极回应人民群众的新期待，全面提升公众安全感和执法满意度，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
会议强调，全市政法系统要提升政治站位，树牢“四个意识”，切实增强紧迫感和责任感；要认真查找原因，聚力重点突破，在打、防、治、控上精准发力，深入推进扫黑除恶专项斗争；要加强组织领导，严肃问责追责，以更加优质的服务提升公众安全感和执法满意度。
市委常委、政法委书记尚英照等参加会议。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱)
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