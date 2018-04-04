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工商银行洛阳分行“大行工匠”刘玉宣：让客户体验温馨服务 用行动诠释工匠精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-11 08:34

工商银行洛阳分行“大行工匠”刘玉宣

　　刘玉宣，女，中共党员，1971年生，长春支行营业部经理。

　　无论是作为一名业务知识全面的银行人，还是作为一名营业网点的负责人，她都将“工于至诚行以致远”8个字融入了每个员工的血脉——用心服务客户，用爱温暖客户，用诚打动客户，用情感恩客户，把小事做精细，把难事做成功，把大事做精彩，脚踏实地推动各项工作的稳步向前。

　　刘玉宣所带领的长春支行营业部，2017年第一季度各项存款余额达21亿元，近3年增幅达33.5%；各项贷款余额20.7亿元，近3年增幅达58.2%。2016年以来，长春支行营业部先后获洛阳分行储蓄存款先进网点奖、洛阳分行储蓄存款新增前20强网点奖、洛阳分行零售业务考核先进网点奖等荣誉，刘玉宣也先后获洛阳分行零售业务优秀网点负责人奖、洛阳分行期交保费贡献奖、洛阳分行“百万网点达成奖”等荣誉，成为工商银行洛阳分行一名优秀的巾帼能人。

　　刘玉宣在担任洛阳金融大厦支行行长期间，面对竞争日益激烈的环境，带领大家将新兴业务发展作为突破口，大力开拓市场，积极实施有效的营销策略，全力推进手机银行业务快速发展。通过她带头营销，积极引导和推介，该支行完成任务的458%，成为洛阳分行排名第一的营业网点。

　　在营销工作中，刘玉宣积极引领大家调研同业、研究产品、分析客户，广泛开展业务营销工作，带领大家把适合的产品销售给适合的人群。正是她能顺势而为，头雁领航群雁飞，才使她在工行这个广阔的舞台上踏歌起舞，诠释着工行人的坚持与梦想，诠释着工行人的执着与追求。

　　刘玉宣常说：“一个人的力量是有限的，只有团结协作，依靠团队力量，才能实现工行品牌价值的最大化。”

　　刘玉宣常说：“一花独放不是春，百花齐放春满园。只有共同进步、共同提高，才能把服务做得更好，把业务做得更大。”（李鹏 刘毓晖 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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