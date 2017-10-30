洛阳市绿色发展指数居全省第三

记者昨日从市统计局获悉，在省统计局发布的《2016年河南省生态文明建设年度评价结果公报》中，首次公布2016年度我省各地绿色发展指数，我市居全省第三。

记者昨日从市统计局获悉，在省统计局发布的《2016年河南省生态文明建设年度评价结果公报》中，首次公布2016年度我省各地绿色发展指数，我市居全省第三。

为落实党中央、国务院和省委、省政府推进生态文明建设的决策部署，省统计局、省发改委、省环保厅、省委组织部对2016年各省辖市、省直管县(市)生态文明建设情况进行了年度评价。此次年度评价从资源利用、环境治理、治理能力、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等7个方面进行评估。其中，前6个方面的55项评价指标纳入绿色发展指数计算，全面客观反映各地绿色发展成果。

《2016年河南省生态文明建设年度评价结果公报》显示，在各省辖市中，我市绿色发展指数为79.47，居全省第三。在构成绿色发展指数的增长质量、绿色生活、生态保护、治理能力方面，我市分列全省第三位、第三位、第四位、第四位。

市统计局相关负责人表示，近年，我市认真落实省委、市委关于生态文明建设的重大决策和工作部署，狠抓生态文明建设，加快构建生态环境建设体系，着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，持续开展水生态文明建设，全面推进绿色发展。此次发布的河南省生态文明建设年度评价结果，充分显示了我市近年在生态文明建设方面取得的成效，反映了全市广大人民群众对生态环境质量的高度认可。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 张静静）