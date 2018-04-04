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洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目入选2017年度全国十大考古新发现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-11 08:57

　　昨日下午，2017年度全国十大考古新发现评选结果揭晓，我市的东汉帝陵考古调查与发掘项目成功入选。东汉帝陵葬制在我国文化史上意义重大，它所确立的“夫妻合葬”“南面而居”的观念延续至今。至此，我市获得全国十大考古新发现殊荣的项目总数增至12个。

　　东汉帝陵考古调查与发掘项目由洛阳市考古研究院、郑州大学历史学院共同参与。“长期以来，学界对东汉帝陵的讨论比较多，意见也不太一致。”市文物考古研究院汉魏室主任严辉说，这一方面是因为记载东汉帝陵的典籍比较混杂，另一方面是由于不同历史时期对东汉帝陵的破坏比较多。有句话叫“帝陵若都邑”，研究帝陵可以获得很多当时的社会、政治信息，但东汉考古研究在这方面是个空白。经过考古工作者15年的不懈努力，现在已经对东汉帝陵的形制及陵园布局有了较为清晰的认识。

　　市文物考古研究院院长史家珍介绍，东汉的12个皇帝中有11个葬在洛阳，分布在我市的孟津县和伊滨区两个区域。东汉帝陵陵园采用内外陵园制度，内陵园以帝后合葬陵为中心，帝陵封土平面为圆形，直径多在130米以上，为长斜坡墓道“甲”字形明券墓，墓道为南向。内外陵园分布有用于祭祀，守陵妃子、宫人居住，守陵官吏办公等的建筑。除主体建筑外，附属有大量廊房、天井、给水排水设施等。

　　国家博物馆研究员、海昏侯墓专家组组长信立祥认为，洛阳东汉帝陵的考古成果具有里程碑式意义，它明晰了东汉帝陵的基本情况，填补了我国考古界的重大空白。（洛阳晚报记者 潘立阁）

　　相关链接

　　2017年度全国十大考古新发现入选项目

　　(按时代早晚排名)

　　1.新疆吉木乃通天洞遗址

　　2.山东章丘焦家遗址

　　3.陕西高陵杨官寨遗址

　　4.宁夏彭阳姚河塬商周遗址

　　5.河南新郑郑韩故城遗址

　　6.陕西西安秦汉栎阳城遗址

　　7.河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘

　　8.江西鹰潭龙虎山大上清宫遗址

　　9.吉林安图宝马城金代长白山神庙遗址

　　10.四川彭山江口沉银遗址

　　我市已入选全国十大考古新发现的项目

　　1990年河南隋唐洛阳城应天门东阙遗址

　　1992年河南洛阳北宋衙署庭园遗址

　　1996年洛阳妯娌新石器时代聚落遗址

　　1997年偃师商城小城

　　1998年小浪底水库东汉漕运建筑基址

　　2004年偃师二里头遗址宫殿区

　　2007年河南洛阳偃师东汉帝陵与洛阳邙山墓群

　　2012年河南栾川孙家洞旧石器遗址

　　2013年河南洛阳新安汉函谷关遗址

　　2014年河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址

　　2015年河南洛阳汉魏洛阳城太极殿遗址

　　2017年河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘
[ 责任编辑：崔利利]
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