洛阳男子遭遇“手机碰瓷” 被讹1600元

昨日，车站派出所民警致电本报记者：倒在车前碰瓷的骗子你可能见过，可拿着屏幕受损的手机碰瓷的骗子你见过吗？我们就逮住一个这样的不法人员。

昨日，车站派出所民警致电本报记者：倒在车前碰瓷的骗子你可能见过，可拿着屏幕受损的手机碰瓷的骗子你见过吗？我们就逮住一个这样的不法人员。

9日18时30分前后，车站派出所民警卢胡玲接到一名男子报警称，在唐宫路与金谷园路交叉口附近一手机维修店，有人拿着手机碰瓷。卢胡玲与同事到场，见到了报警人郑先生。

郑先生告诉民警，8日傍晚，他在骑电动车回家的路上被一名男子拦住，对方说郑先生把其手机碰掉了。看到对方手机屏幕确实碎了，郑先生只好自认倒霉。俩人来到一家手机维修店，郑先生掏了1600元让对方换手机屏幕。

事后，郑先生感觉不对劲儿，第二天来到那家手机维修店，店员称那部手机已经修好被机主拿走，他更觉得此事蹊跷。当天下班后，他在街头发现那名男子正跟另一人去往一家手机维修店，于是报警。

郑先生和卢胡玲等人进店后，识破了碰瓷男子陈某的伎俩。8日傍晚，陈某拿着一部屏幕受损的手机沿街寻找目标，看到郑先生经过，就以郑先生碰掉手机为由索赔。郑先生支付1600元维修费离开后，陈某称不换屏幕了，从手机维修店要回1400元。第二天，陈某以同样的伎俩碰瓷另外一名男子，还没得手便被郑先生发现。最终，陈某被警方行政拘留15日。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）