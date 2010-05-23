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2017年度全国十大考古新发现揭晓 洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-10 18:26
东汉帝陵遗址考古发掘（资料图）
东汉帝陵挖掘现场（资料图）

　　洛阳网讯 今日下午，2017年度全国十大考古新发现评选结果揭晓，河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目入选。

　　据介绍，通过十余年的考古工作，该项目明确了东汉帝陵墓冢的基本特征。东汉帝陵封土平面为圆形，墓葬为长斜坡墓道“甲”字形明券墓，墓道为南向。东汉陵园遗址布局也逐渐明晰。东汉陵园采用内外陵园制度，内陵园是以帝后合葬墓为中心，周边有周垣或道路环绕，外陵园以大面积夯土建筑基址为主，集中分布在内陵园的东北侧。文献中记载“石殿”“钟虡”“寝殿”“园省”“园寺吏舍”等陵园诸要素与考古发现初步对应。通过以上对东汉帝陵的一系列调查与发掘工作，为今后研究东汉时期陵寝制度的内涵与演变，以及进一步探讨各陵陵主归属等问题，都提供了重要的参考资料，为今后洛阳东汉帝陵的保护工作提供了重要支撑。

　　据了解，东汉王朝共有12座帝陵，除献帝禅陵位于河南省焦作市修武县境内，其余11座帝陵均位于洛阳境内。东汉陵区分为邙山和洛南两个陵区，邙山陵区位于今孟津县境内，洛南陵区位于今伊滨区、偃师市境内。

现场出土的汉代绳纹陶器残片（资料图）

东汉帝陵挖掘现场（资料图）

　　另外9项考古新发现分别是：新疆吉木乃通天洞遗址、山东章丘焦家遗址、陕西高陵杨官寨遗址、宁夏彭阳姚河塬西周遗址、河南新郑郑韩故城遗址、陕西西安秦汉栎阳城遗址、江西鹰潭龙虎山大上清宫遗址、吉林安图宝马城金代长白山神庙遗址、四川彭山江口沉银遗址。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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