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4月11日牡丹花情预报：近郊牡丹园早开品种进入盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-10 15:33

徐文波 摄

徐文波 摄

　　目前，市中心牡丹园处于盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种陆续开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：全园盛花期。园内约有420个品种19.5万株牡丹开放。其中，姚黄、岛锦、俊艳红、冠世墨玉等品种盛开；花竞、豆绿、首案红、飞燕红妆等品种初开。主要赏花点：国色广场、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　隋唐城遗址植物园：全园盛花期。园内约有590个品种13万株牡丹开放。其中，姚黄、宏图、绣群芳、玫红飘香等品种盛开；大棕紫、蓝田玉、春红娇艳、桃红飞翠等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。

　　王城公园：全园盛花期。园内约有600个品种8.3万株牡丹开放。其中，圣代、岛大臣、岛的藤、新岛乙女等品种盛开；宏图、初乌、五大洲、八千代椿等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　国家牡丹园：全园盛花期。园内约有430个品种13万株牡丹开放。其中，姚黄、二乔、贵妃赏月、豆蔻年华、百园红霞等品种盛开；红玉、黑龙锦、胭脂点玉、乌金耀辉等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　国际牡丹园：全园约有330个品种10万株牡丹开放。其中，彩绘、二乔、玫瑰紫、洛阳红、银红巧对等品种盛开；太阳、红宝石、状元红、紫红殿、寒樱狮子等品种初开。主要赏花点：锦绣园、万芳园和华夏园。

　　神州牡丹园：全园约有205个品种12万株牡丹开放。其中，墨紫、萍实艳、蝴蝶报春、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；贵妃插翠、平湖秋月、白鹤卧雪、霓虹焕彩等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园：全园盛花期。园内约有200个品种1.1万株牡丹开放。其中，旭港、花王、圣代、新桃园等品种盛开；海黄等品种初开。

　　西苑公园：全园盛花期。园内约有120个品种8500株牡丹开放。其中，二乔、洛阳红、贵妃插翠、乌金耀辉等品种盛开；香玉、太阳、初乌、珊瑚台等品种初开。

　　洛阳农博园：全园约有35个品种2.1万株牡丹开放。其中，香玉、彩绘、鲁菏红等品种盛开；黄翠羽、霓虹焕彩、冠世墨玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。

　　天香牡丹园：全园约有30个品种7000株牡丹开放。其中丛中笑、珊瑚台、粉中冠、富贵满堂等品种盛开；岛锦、洛阳红、银红巧对等品种初开。

　　郁金香牡丹园：全园有10个品种约9000株牡丹开放。其中，凤丹、粉中冠等品种盛开；彩绘、二乔、洛阳红、银红巧对等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月10日
[ 责任编辑：席倩倩]
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