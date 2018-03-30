洛阳10条精品线路带你畅游博物馆之都

今日9时，“畅游博物馆之都”启动仪式在洛阳市博物馆门口广场举办，市委常委、宣传部长杨炳旭，副市长魏险峰出席启动仪式并共同开启“畅游博物馆之都”大门。

洛阳网讯 今日9时，“畅游博物馆之都”启动仪式在洛阳市博物馆门口广场举办，市委常委、宣传部长杨炳旭，副市长魏险峰出席启动仪式并共同开启“畅游博物馆之都”大门。

本次启动仪式由市旅发委、市文物局、洛阳旅发集团、中国邮政洛阳市分公司等联合主办。启动仪式上，旅行社代表、博物馆代表、集邮爱好者代表、高校大学生代表共同揭幕博物馆精品路线、文创产品、博物馆之都纪念邮票、洛阳博物馆之旅通关文牒。

68家博物馆，彰显“博物馆之都”风采

“你怎样认识世界？看世界地图？读历史书？读世界新闻？不，你要真正地、全面地了解世界，不如走进博物馆。”郑州大学旅游管理学院大学生代表赵昱坤呼吁广大学生走进博物馆，触摸历史的肌肤，民族的血脉，走进历史文化和古代文明的艺术殿堂，在时空与文明中穿梭，与伟大的艺术大师对话。

洛阳作为历史文化名城和著名古都，历史悠久，文化底蕴深厚，在中华文明史上有着极为重要的地位和极其丰厚的文化遗存。据介绍，目前洛阳已有各类博物馆68家,体系规模初见成效,各类博物馆在保护传承文化遗产、丰富旅游产品体系、提升城市品位、打造国际文化旅游名城中均发挥了重要作用。

10条精品线路带你穿越历史

启动仪式上，博物馆之都纪念邮票、洛阳博物馆之旅通关文牒等一一揭晓，不少外地游客迫不及待地在临时邮局服务点为亲友从洛阳寄出了明信片。

如果您也想畅游博物馆之都，来一场穿越时空的历史探寻之旅，不妨参照以下10条博物馆之都旅游精品线路，将给您带来不同主题的非凡体验。

【丝绸之路起点线路】

推荐理由：展示洛阳作为丝绸之路东方起点，在悠久的历史长河中以及在国家一带一路新战略中的重要地位。

线路：隋唐洛阳城国家遗址公园(天堂、明堂)、洛阳博物馆、洛阳定鼎门遗址博物馆、洛阳龙门博物馆、新安县博物馆。

【大运河交汇点线路】

推荐理由：洛阳作为隋唐大运河的中心城市，同时也是大运河与丝绸之路的交汇点，展示古代我国贯通南北交通大动脉的伟大水上工程壮举。

线路：隋唐大运河博物馆、含嘉仓、回洛仓、隋唐洛阳城国家遗址公园(定鼎门、天堂明堂、九州池)、洛邑古城。

【万里茶道线路】

推荐理由：展示了洛阳作为“万里茶道”中的重要城市，古代来往洛阳的客商叙乡谊、通商情、敬关爷的恢弘场景。

线路：民俗博物馆(潞泽会馆)、洛阳定鼎门遗址博物馆、大运河博物馆(山陕会馆)、新安县博物馆、关林。

【大遗址线路】

推荐理由：洛阳拥有举世罕见的五大都城遗址，是中华文明起源、夏文化、西周、东周车马制度、都城发展史的集中体现。

线路：周王城天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳定鼎门遗址博物馆、偃师商城博物馆、汉魏故城遗址(建设中)。

【非遗传统技艺线路】

推荐理由：洛阳拥有种类众多，内容丰富的非物质文化遗产和传统技艺，通过活化的古代技艺来了解中国传统文化和悠久历史。

线路：洛阳龙门博物馆、唐三彩陶艺博物馆(三彩制作工艺体验)、洛阳围棋博物馆、洛阳铲博物馆、三彩艺术博物馆(丽景门十字街游览)、洛阳老雒阳饮食文化博物馆、洛阳钟鼎青铜艺术博物馆、洛阳烟云涧青铜工艺博物馆、洛阳平乐正骨博物馆。

【豫西古建筑线路】

推荐理由：洛阳拥有众多保存完整、具有极高美学、建筑学、民俗学等多方面价值的古建筑，是了解和感受河洛地区民俗风情和历史文化的最佳去处。

线路：民俗博物馆(潞泽会馆)、八路军驻洛办事处纪念馆、周公庙博物馆、大运河博物馆(山陕会馆)、卫坡古村落、张钫故居(千唐志斋)。

【红色旅游线路】

推荐理由：了解洛阳地区近现代的红色革命历史进程，进行传统爱国主义教育。

线路：八路军驻洛办事处纪念馆、黄河小浪底风景区、洛阳警察博物馆、洛耐习仲勋纪念馆、中信焦裕禄事迹展览馆。

【峥嵘岁月工业游线路】

推荐理由：洛阳作为国家一五期间重点建设的重工业城市，兴建了众多工业项目，能够让游客感受到那个火红年代炽热的建设激情。

线路：一拖东方红农耕博物馆、洛阳铜加工厂博物馆(在建)、中信焦裕禄事迹展览馆、新安有生矿景区。

【河洛寻根线路】

推荐理由：洛阳作为河洛文化的发祥地和全球华人的文化之根、祖脉所系，吸引海内外华人寻根问祖，更深的了解河洛文化，感受浓浓的血脉亲情。

线路：民俗博物馆(潞泽会馆)、周公庙博物馆、洛阳老子纪念馆、洛阳匾额博物馆、河洛古代石刻艺术博物馆、洛阳河洛石文化博物馆、龙马负图寺、伊川二程文化园、范仲淹墓园。

【探宝寻秘文化线路】

推荐理由：通过探究悠久历史给洛阳留下的众多文化、文物瑰宝，感受洛阳作为千年古都的厚重和沧桑。

线路：周王城天子驾六博物馆、古代艺术博物馆、洛阳铲博物馆、汉光武帝陵、洛阳考古院在发掘工地参观体验(曹魏大墓)、偃师唐恭陵、周山森林公园(周三王陵)、狄仁杰墓。(见习记者 谢娜娜)