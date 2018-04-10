今日上午8时，在洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所，来自洛龙区李先生经过登记、查验车辆、选择车辆号牌等一系列程序，为自己的爱车安装了洛阳第一个新能源汽车专用号牌豫CD00058
今日上午8时，在洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所，来自洛龙区李先生经过登记、查验车辆、选择车辆号牌等一系列程序，为自己的爱车安装了洛阳第一个新能源汽车专用号牌豫CD00058。今日起，洛阳正式启用新能源汽车专用号牌。
据了解，目前我市新能源汽车保有量为6000余辆。4月10日起，号池中首批发放9万个号牌。其中，用户通过互联网自助选号的号牌均为“1”开头，通过车管所业务大厅进行随机“50选1”的号牌均为“0”开头。(见习记者 徐文波 摄影报道)
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新能源汽车号牌申办指南
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