2018洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛举行

无人化3D巧克力打印机、可根据车流自动调节亮度的路灯、洛阳非物质文化遗产项目VR虚拟制作……在昨日举行的2018洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛现场，不少项目让人眼前一亮。

无人化3D巧克力打印机、可根据车流自动调节亮度的路灯、洛阳非物质文化遗产项目VR虚拟制作……在昨日举行的2018洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛现场，不少项目让人眼前一亮。

2018洛阳大数据产业园创新创业大赛由洛龙区人民政府主办，大赛自2月22日启动以来受到社会各界的广泛关注。组委会共收到参赛项目62个，经过层层筛选，最终16个项目进入决赛。昨日，这16个项目展开终极较量。下面咱来看看部分入选决赛的项目有何新奇之处。

●项目名称：AR智能眼镜式警用信息终端

项目简介：该项目属于一线警员可穿戴警用装备，产品的样子看起来就是一副“眼镜”。这副“眼镜”不仅轻便美观，对警察来说还很实用。“眼镜”有前后两个摄像头，前摄像头可获取周边环境信息并与联网数据进行匹配，方便警察迅速搜索到可疑人员、可疑车辆等；后摄像头则能方便警察全方位掌握环境信息，防止不法分子从背后袭击。

“眼镜”还具有拍照、录像等取证功能，数据库可以第一时间接收到现场的情况。同时警察戴“眼镜”后还可以进行在线通话，不必再使用手机等通信工具，在一定程度上解放了双手。

●项目名称：“互联网+”智能路灯系统

项目简介：道路照明方便了我们的出行，但部分车流较少的路段彻夜通明也造成了一定的浪费。该项目是在传统路灯基础上加装感应装置，实现对人和车的智能感应，自动调节路灯开关及亮度。当车辆和行人经过时，沿线的路灯会开启工作模式，当车辆和行人走过后路灯便自动进入休眠状态，从而实现有效合理地使用能源。

●项目名称：无人化3D打印巧克力定制终端

项目简介：项目预想中的3D巧克力打印机类似于无人售货机，消费者可以通过机器触摸屏定制巧克力的造型、口味、颜色、文字等内容，设备自动进行现场打印、后期加工和包装等。这一项目的负责人为大学生，项目仍处于前期筹备阶段，不过也许不久的将来，您就能在商场、影院、学校等场所看到这样的3D巧克力打印机。

●项目名称：洛阳非物质文化遗产项目VR虚拟制作与推广

项目简介：VR技术又被称为虚拟现实技术，它主要是利用计算机生成一种模拟环境，给用户带来一种身临其境的体验。项目计划用VR技术展示传统的非遗技艺，对于没有实体的非遗项目如河图洛书传说等，采用VR技术这一新形式，更能让人感受到非遗的魅力，更有利于非遗文化的传承。（洛阳晚报记者 郭飞飞 特约通讯员 苟华云）