洛阳市启动税收宣传月活动 多项举措服务纳税人

在近日召开的洛阳市税务系统新闻通报会上，市国税局、市地税局就市民较为关心的“最多跑一次”“全程网上办”、水资源税和环境保护税的征收情况等进行了介绍。

今年4月是全国第27个税收宣传月，活动主题为“优化税收营商环境，助力经济高质量发展”。在近日召开的洛阳市税务系统新闻通报会上，市国税局、市地税局就市民较为关心的“最多跑一次”“全程网上办”、水资源税和环境保护税的征收情况等进行了介绍。

经过梳理，国税局共有5大类130个事项，地税局共有5大类81个事项可让纳税人“最多跑一次”。同时，税务系统还梳理出“全程网上办”清单，清单内事项纳税人足不出户即可办理。

从去年7月1日起，简并增值税税率有关政策正式实施。市国税局相关负责人介绍，政策实施后减税效果明显，市国税局每月简并税率涉及2000余户，截至今年2月，全市因简并税率累计减税1.5亿元。

根据活动安排，税收宣传月期间，税务系统将开展“与税同行”系列普法教育活动，如联合中小学校开展“今天我当小税官”等活动。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 贾浏晖 王朝）